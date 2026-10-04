21-letni sprawca śmiertelnego wypadku na al. Piłsudskiego zatrzymany. Nie żyje 50-latek

Tragiczny wypadek w Nowym Sączu. Nie żyje 50-latek

Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 października wieczorem na al. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu na przejściu dla pieszych. Kierujący samochodem marki Volkswagen jadąc lewym pasem, nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Samochód na prawym pasie w tym samym monecie przepuszczał pieszego, który przechodził z psem od strony rzeki Kamienicy. Samochód uderzył w 50-latka. Siła była tak duża, że mężczyznę wyrzuciło w górę, a następnie spadł na jezdnię. W wyniku tego zdarzenia pieszy 50-letni mieszkaniec Nowego Sącza poniósł śmierć na miejscu.

Wpadek w Nowym Sączu. Sprawca zatrzymany

Kierujący samochodem marki Volkswagen 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Mężczyźnie została również pobrana krew do dalszych badań. Przez wiele godzin pod nadzorem Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz biegły sądowy z zakresu ruchu drogowego wykonywali czynności procesowe. Wszystkie wykonane przez nich czynności, opinia biegłego oraz prowadzone w tej sprawie śledztwo, pozwolą dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.