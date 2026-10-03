Jesienna wycieczka w góry TAK, ale zaplanowana i przemyślana. Przypomina GOPR

We wrześniu ratownicy GOPR z Krynicy brali udział w 3 wyprawach, 32 akcjach i 7 interwencjach. W sumie z pomocy górskich ratowników w pierwszy powakacyjny miesiąc skorzystało 45 osób.

22 zdarzenia dotyczyły wypadków typowo turystycznych, 10 zdarzeń związanych było z wypadkami rowerowymi, 6 razy prowadziliśmy działania poszukiwawcze. Ponad połowa wszystkich działań miała miejsce w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Jaworzyny Krynickiej - informuje Krynicka Grupa GOPR

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Ratownicy GOPR z Krynicy przypominają, że jesień w górach jest piękna, ale też może być niebezpieczna. Trzeba pamiętać, że dzień jest coraz krótszy, pogoda może zmienić się bardzo szybko, a po zachodzie słońca temperatura wyraźnie spada. Dlatego do jesiennej wędrówki w góry trzeba się odpowiednio przygotować.

Wybierając się w góry warto mieć ze sobą odpowiednią odzież. Między innymi kurtkę chroniącą przed deszczem i wiatrem, naładowany telefon z zapisanymi numerami alarmowymi 601 100 300 i 985 oraz zainstalowaną aplikacją Ratunek. Przyda się też powerbank, latarkę, zapas wody i coś energetycznego do jedzenia. Nie zapominajmy też o mapie oraz odpowiednim obuwiu, które jest dostosowane do warunków na szlaku - dodają ratownicy GOPR z Krynicy

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Na terenie Beskidu Sądeckiego Krynicka Grupa GOPR zabezpiecza pasmo Radziejowej, pasmo Jaworzyny Krynickiej oraz pasmo leluchowskie. Natomiast w zachodniej części Beskidu Niskiego ratownicy z Krynicy zabezpieczają pasmo Hańczowskie, pasmo Magurskie oraz Góry Grybowskie

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