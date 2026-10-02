Dwór z Wielogłów niebawem stanie w Sądeckim Parku Etnograficznym

Obiekt stanie w pobliżu wejścia do Sądeckiego Parku Etnograficznego od ul. Długoszowskiego. To pierwsze od wielu lat przenoszenie takiego zabytku. W 2024 roku dwór został zakupiony od prywatnej osoby. Muzealnicy są teraz na etapie selekcji materiałów do odtworzenia budynku i przenoszenia ich na teren skansenu. Ta operacja może potrwać nawet kilka miesięcy. Wszystkie elementy dworu znajdują się w magazynie firmy, która prowadzi prace konserwacyjne. Te idą zgodnie z harmonogramem, także na terenie skansenu, gdzie przygotowywane jest miejsce, w którym budynek zostanie odbudowany.

Wykonane zostało podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie przygotowany materiał do wykorzystania wtórnego, czyli rekonstrukcji historycznej uzupełnień dworu z Wielogłów w skansenie – mówi Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Wiadomo już, że część materiałów, z których zbudowano dwór, nie uda się odzyskać ze względu na ich mocne zniszczenie. Będą one uzupełnionymi nowymi. Dwór ma być dostępny dla zwiedzających od 2028 roku. Wartość projektu, w ramach którego prowadzone są prace, wynosi ponad 47 milionów złotych. Dwór w Wielogłowach zbudowano z drewna modrzewiowego w XVII wieku. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku przeszedł on na własność Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które urządziły w nim klasztor. Po wybudowaniu nowego budynku w 2005 roku budynek sprzedano prywatnej osobie.