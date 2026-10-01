Powstaną nowe sieci ciepłownicze i przyłącza. Kolejne duże pieniądze trafiły do MPEC

Dariusz Ryś
2026-10-01 16:45

Kolejne duże pieniądze dostało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Nowego Sącza. Tym razem to 37 milionów złotych z unijnych funduszy. Co ważne prawie 12 milionów z tej puli spółka nie będzie musiała oddawać. Pieniądze pójdą na rozbudowę sieci. Skorzystają też mieszkańcy miasta.

Dwaj mężczyźni wieszają na ścianie tablicę o dotacji dla MPEC. O funduszach dla spółki przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Pieniądze, które tym razem trafiły na konto MPEC będą wydane między innymi na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej, ale nie tylko. Część pieniędzy MPEC przeznaczy też na dopłaty do przyłączy. Dzięki temu nowi odbiorcy ciepła do sieci będą mogli przyłączyć się za darmo.

Cieszę się, że tak duży projekt otrzymał dofinansowanie. Dodatkowym atutem jest fakt, że odbiorcy, którzy będą chcieli się podłączyć do MPEC i zostaną zakwalifikowani do projektu, będą mogli skorzystać z bezpłatnego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ten sposób będziemy nadal zwiększać dostępność ekologicznego ciepła – mówi Artur Bochenek zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza

Mówią Paweł Kupczak prezes MPC i wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek
Mediateka.pl

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Cały projekt jest wart ponad 37 milionów złotych, z czego blisko 12 milionów to bezzwrotna dotacja z unijnych funduszy. Nowosądecki MPEC ten projekt będzie realizował do 2029 roku. W tym czasie zaplanowano budowę blisko 7 kilometrów nowych sieci ciepłowniczych, modernizację ponad kilometra istniejących sieci ciepłowniczych, a także 78 dwufunkcyjnych węzłów cieplnych.

Konsekwentnie realizujemy nasze działania, a projekt, na który teraz dostaliśmy pieniądze to konkretne korzyści. Przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej miejskiego systemu ciepłowniczego w Nowym Sączu oraz rozwój nowoczesnej i efektywnej infrastruktury ciepłowniczej – mówi prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak

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Są to już kolejne pieniądze, które z unijnych lub rządowych funduszy zdobyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Nowego Sącza. Od 2019 roku na konto spółki trafiło prawie 220 milionów złotych. Pieniądze przeznaczono między innymi na rozbudowę i zabezpieczenie sieci, unowocześnienie już istniejących kotłowni czy budowę nowych. Takich jak elektrociepłownie w Nowym i Starym Sączu.

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