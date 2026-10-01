Fundacja Renovo buduje dwa domy dla potrzebujących rodzin

To pierwszy tak zaawansowany projekt, jakiego podjęła się fundacja. Do tej pory wolontariusze budowali domy dla osób potrzebujących, ale nigdy nie prowadzili dwóch inwestycji jednocześnie. Tym razem fundacja pomaga dwóm kobietom, które samotnie wychowują dzieci. Pani Anna rozpoczęła budowę swojego domu, jednak ze względów finansowych nie była w stanie jej ukończyć. Pani Dorota z kolei miała ziemię, ale nie było jej stać na budowę. Do akcji wkroczyła Fundacja Renovo i pomogła. Pieniądze na rozpoczęcie prac udało się zebrać podczas Renovo Fest, który w maju zorganizowano w Wielogłowach koło Nowego Sącza. Wówczas zebrano ponad 250 tysięcy złotych.

W domu u pani Doroty są do wykonania przede wszystkim w pierwszej kolejności wszelkie instalacje, czyli instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna, wentylację jeszcze tam trzeba dokończyć. No i oczywiście wstawić drzwi wejściowe, których obecnie nie mamy. Później tynki, wylewki, elewacja. Także to są takie etapy najbliższe, które będą się odbywać po kolei. Natomiast u pani Anny tutaj mamy troszeczkę niżej zaawansowany ten projekt. Zrobiliśmy płytę pierwszą, wylaliśmy schody. Jeszcze nas czeka wymurowanie poddasza i zalanie wieńca, zrobienie dachu, wstawienie okien. Więc tej pracy trochę jest – mówi Dawid Zawiliński z Fundacji Renovo.

Przedstawiciele Fundacji Renovo nie chcą składać konkretnych deklaracji co do terminu zakończenia prac. Wszystko zależy od pieniędzy i od wolontariuszy, którzy pomagają w budowie. Proszą też o pomoc. Mogą się do niej włączyć firmy z Sądecczyzny, które przekażą sprzęt budowlany i wykończeniowy, a także osoby, które chcą pomóc w budowie. Do tej pory Fundacja Renovo wybudowała kilka domów dla potrzebujących rodzin z regionu sądeckiego.