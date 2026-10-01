Był magazyn, jest nowoczesne biuro i miejsce do spotkań, szkoleń i rozmowy [ZDJĘCIA]

Trzy pomieszczenia znajdują się na parterze, co znacznie ułatwi dostęp dla seniorów i osób niepełnosprawnych. W jednym z nich jest biuro, a w drugim miejsce, gdzie można usiąść i porozmawiać o potrzebach podopiecznych, lub tych, którzy potrzebują pomocy. Jest to też takie miejsce do spotkań wolontariuszy i koordynatorów.

Można tutaj w dyskretny sposób porozmawiać. Z różnymi tematami przychodzą do nas seniorzy, ale też młodzi czy dorośli. Mamy teraz taką przestrzeń, żeby spotkać się, przeszkolić się. Tu był dawniej magazyn i wypożyczalnia sprzętu medycznego. Ona dalej działa, ale trochę w innej formie. Jest to przestrzeń, którą chcemy zagospodarować do takiej już mrówczej pracy, ale i taka przestrzeń, gdzie jest miejsce na spotkania, na realizację różnych projektów, różnych działań – mówi Halina Rams ze stowarzyszenia Sursum Corda.

Stowarzyszenie pod swoją opieką ma kilkudziesięciu niepełnosprawnych i około 800 seniorów, którzy biorą udział w różnych programach. Sursum Corda świętowało w zeszłym roku 25-lecie swojego istnienia. W minionym roku z 1,5% podatku zebrało ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Pieniądze pójdą na pomoc, rehabilitację i leczenie podopiecznych.