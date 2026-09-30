Małopolscy policjanci i Krajowa Administracja Skarbowa w akcji. Na celowniku przemytnicy!

Dariusz Ryś
2026-09-30 15:15

Kolejna duża akcja służb w naszym regionie. W działania włączyli się małopolscy policjanci, a także pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. Tym razem na celowniku znaleźli się przemytnicy środków odurzających, psychotropowych oraz nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Policjant i funkcjonariusz KAS w sortowni paczek. O walce z przemytem przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: KWP Kraków / Materiały prasowe

Akcja trwała od 22 do 24 września. Były to wspólne działania mundurowych z wydziału do walki z przestępczością narkotykową KWP w Krakowie oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdzane były przesyłki, które mogły zawierać środki odurzające i psychotropowe oraz nielegalne wyroby tytoniowe.

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W trakcie trzydniowych działań funkcjonariusze wykryli między innymi ponad 151 gramów marihuany, 10 gramów amfetaminy oraz wyroby tytoniowe bez akcyzy, Było to 5 kilogramów tytoniu, e-papierosy oraz aromaty do nich, tytoń do fajek wodnych. Część z tych wyrobów nie była dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej - informuje małopolska policja

W działaniach wzięli udział policjanci z komendy miejskiej policji w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, z komendy powiatowej policji w Nowym Targu razem z przewodnikami i psami służbowymi, a także funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, która wchodzi w skład Krajowej Administracji Skarbowej.

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Działania przeprowadzono w sortowaniach przesyłek, centrach logistycznych, miejscach przeładunku i dystrybucji przesyłek kurierskich, które znajdują się na terenie całego województwa małopolskiego.

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