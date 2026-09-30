Miasto wydłuzyło termin składania ofert na remont Rynku Maślanego

Oferenci sami wnosili o przedłużenie terminu, ze względu na chęć wykonania odpowiednich wizji lokalnych miejsca i dokładne przygotowanie projektów. Jest to przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Firma, która wygra przetarg, będzie musiała skompletować całą dokumentacje do przebudowy, w tym wszystkie pozwolenia. Prace mają być podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich będzie wyprostowanie ulicy Sobieskiego. Ten etap ma ruszyć jeszcze tej jesieni.

W kolejnym etapie rewitalizacji ma być poddany plac targowy, razem z otoczeniem, czyli budynkami po dawnej straży pożarnej, budowa podziemnego parkingu na około 200 miejsc postojowych. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Na czas remontu placu targowego kupcy przeniosą się na teren Starej Sandecji. Ma tak się stać na przełomie 2026 i 2027 roku.

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Oferty można składać do 20 października do godziny 9:00. Ich otwarcie odbędzie się pół godziny później.