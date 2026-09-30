Miasto wydłuzyło termin składania ofert na remont Rynku Maślanego

Michał Rejduch
2026-09-30 8:32

Miasto przesunęło termin składania ofert na przebudowę Rynku Maślanego. Firmy chętne na takie prace mogą zgłaszać się do 20 października. Inwestycja ma kosztować 90 milionów złotych. Ponad 56 milionów złotych miasto dostanie z Unii Europejskiej. Targowisko ma zmienić się nie do poznania.

Rynek Maślany w Nowym Sączu z budkami handlowymi. O planach jego przebudowy przeczytasz w Eska Nowy-Sącz.
Autor: Michał Rejduch Rynek Maślany w Nowym Sączu

Oferenci sami wnosili o przedłużenie terminu, ze względu na chęć wykonania odpowiednich wizji lokalnych miejsca i dokładne przygotowanie projektów. Jest to przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj. Firma, która wygra przetarg, będzie musiała skompletować całą dokumentacje do przebudowy, w tym wszystkie pozwolenia. Prace mają być podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich będzie wyprostowanie ulicy Sobieskiego. Ten etap ma ruszyć jeszcze tej jesieni. 

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W kolejnym etapie rewitalizacji ma być poddany plac targowy, razem z otoczeniem, czyli budynkami po dawnej straży pożarnej, budowa podziemnego parkingu na około 200 miejsc postojowych. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Na czas remontu placu targowego kupcy przeniosą się na teren Starej Sandecji. Ma tak się stać na przełomie 2026 i 2027 roku.

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Oferty można składać do 20 października do godziny 9:00. Ich otwarcie odbędzie się pół godziny później. 

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