Dwa parki w Starym Sączu dostaną nowy wygląd. Zmiany będą duże

Dariusz Ryś
2026-09-29 16:35

Duże zmiany czekają dwa zielone tereny w centrum Starego Sącza. To dzięki pieniądzom z unijnych funduszy, które trafiły do gminy. Przebudowany będzie skwer Teresy Platy Nowińskiej oraz Ogrody Świętego Franciszka. Te mini parki mają zmienić się nie do poznania. Nowy wygląd tych miejsc zobaczymy jeszcze w tym roku.

Panorama Starego Sącza z widokiem na kościół i gęstą zabudowę. O zmianach w parkach czytaj na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz / Materiały prasowe

Plac Teresy Platy Nowińskiej w Starym Sączu znajduje się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Patronka tego miejsca była wybitną rzeźbiarką i profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Urodziła się w 1946 roku w Mostkach. Natomiast Ogrody świętego Franciszka są zlokalizowane obok siedziby urzędu miasta i przypominają o działalności świętego Franciszka z Asyżu, który był miłośnikiem przyrody i ekologii.

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W jednym i drugim miejscu odnowione będą alejki spacerowe, ławeczki, a także drzewa, krzewy oraz zieleń. Powstaną też nowe miejsca do wypoczynku, relaksu i spacerów. Zarówno ogród jak i skwer będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z odnowionych miejsc będą mogli korzystać mieszkańcy Starego Sącza, ale też turyści w różnym wieku. Dzięki różnorodności funkcji i udogodnień parki staną się miejscem integracji, rekreacji i edukacji – mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza 

Mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza
Mediateka.pl

Dzięki pracom, które zaplanowano na skwerze Teresy Platy Nowińskiej oraz w Ogrodach Świętego Franciszka w centrum miasta pojawi się więcej drzew, krzewów i roślin, które staną się nowym domem dla ptaków, owadów czy drobnych zwierząt.

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Nowy wygląd skweru Teresy Platy Nowińskiej oraz Ogrodów Świętego Franciszka w Starym Sączu mamy zobaczyć jeszcze w tym roku.

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