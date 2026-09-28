Uwaga na cyberoszustów. Są kolejni poszkodowani

Kilka dni temu na policję w Nowym Sączu zgłosił się mężczyzna, który stracił ponad 100 tysięcy złotych. Wszystko zaczęło się od telefonu, który poszkodowany odebrał. Dzwonić miał pracownik banku.

Kiedy mężczyzna odebrał telefon, rozmówca, który przedstawił się jako pracownik banku, poinformował, że ktoś w jego imieniu złożył wniosek kredytowy i chce wyłudzić pieniądze. Mieszkaniec Sądecczyzny przekonany, że chroni swoje oszczędności, postępował zgodnie z poleceniami rozmówcy - najpierw wypłacił pieniądze ze swojego konta, a następnie wpłacił je w bitomatach - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Mężczyzna wkrótce zorientował się, że został oszukany, ale jego pieniądze w formie wirtualnej waluty trafiły już do przestępców. W sumie poszkodowany stracił 108 tysięcy złotych. Teraz policjanci pracują nad tą sprawą, ale też proszą o ostrożność i przypominają kilka ważnych zasad, o których warto pamiętać

Bądź ostrożny w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi, nawet rzekomymi pracownikami banku. Uważaj na spoofing telefoniczny, czyli podszywanie się pod dowolny numer lub nazwę. Chroń swoje dane, w tym również numery telefonów. Nie udostępniaj telefonicznie nikomu swoich danych do logowania do bankowości elektronicznej, nawet pracownikom banku. Nie instaluj dodatkowych programów na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej - przypomina Aneta Izworska

QUIZ. Gdzie urodzili się złoci medaliści ME siatkarzy? Dopasuj miasto do zawodnika Pytanie 1 z 15 Tomasz Fornal urodził się w: Krakowie Wrocławiu Warszawie Następne pytanie

Czerwona lampka powinna zapalić się, zwłaszcza gdy osoba podająca się za pracownika banku wymaga zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania czy aplikacji do zdalnej obsługi telefonu komórkowego lub pulpitu. W takiej sytuacji należy się rozłączyć i zadzwonić do biura obsługi klienta banku.

Podejrzewając, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast powiadom policję - dodaje Aneta Izworska

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!