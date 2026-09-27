Trwa jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Uwaga podczas spacerów po lesie

Specjalne kapsuły ze szczepionkami są rozrzucane z samolotów na pola, łąki oraz lasy. W wielu miejscach szczepionka jest też wykładana ręcznie. Bardzo łatwo ją rozpoznać, bo jest w kształcie krążka lub kostki o kolorze brązowo-zielonym. Ma intensywny rybny zapach. Przynęta na zewnątrz nie jest niebezpieczna dla człowieka. Jeżeli natomiast będziemy mieli kontakt z płynną zawartością, to koniecznie trzeba się zgłosić do lekarza.

W czasie szczepienia lisów, a także przez 14 dni po zakończeniu akcji nie można wypuszczać bez opieki psów i kotów. Na spacerach psy trzeba prowadzić na smyczy i w kagańcu. Jeżeli pies znajdzie szczepionkę i będzie miał z nią kontakt należy zgłosić się do najbliższego lekarza weterynarii.

QUIZ. To piłkarz czy siatkarz? Kurek, Świderski, Bołądź, Kiwior i inni. Szybka akcja, tylko jedna odpowiedź Pytanie 1 z 20 Jakub Kiwior to: Piłkarz Siatkarz Następne pytanie

Lekarze przypominają, że wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową ludzi i zwierząt. Pojawia się niemal na całym świecie. Głównym źródłem zakażeń są zwierzęta wolno żyjące. W tym właśnie lisy. W Małopolsce wściekliznę wykrywano w przeszłości, ale właśnie dzięki szczepieniom dziś tej choroby już się nie potwierdza. Ostatni przypadek był w 2018 roku.

Jesienne szczepienie lisów w Małopolsce potrwa w tym roku do 30 września.

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