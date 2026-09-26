To jest weekend z pociągiem retro. Parowa lokomotywa i zabytkowe wagony znowu w trasie!

W pierwszy weekend września pociąg retro pojechał z Tarnowa do Tuchowa, Tarnowa do Żabna, a także z Tarnowa do Ciężkowic i z Tarnowa do Żabna. Teraz przyszedł czas na region sądecki i gorlicki. W sobotę, 26 września zabytkowy skład przejedzie trasą Nowy Sącz – Muszyna, Muszyna - Żegiestów i Muszyna – Krynica-Zdrój. Kolejnego dnia, czyli 27 września zaplanowano wycieczkę z Nowego Sącza do Biecza, a także z Biecza do Gorlic.

Pociąg będzie zestawiony z zabytkowej lokomotywy parowej Ty2-911 z 1943 roku oraz historycznych wagonów z lat 20-70. XX wieku. Zapraszamy wszystkich chętnych do przybycia na małopolskie stacje kolejowe i obejrzenia tej niecodziennej atrakcji w postaci sprawnego, zabytkowego parowozu i wagonów. Zachęcamy także do fotografowania i filmowania przejazdu tego niezwykłego pociągu - mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje

Mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenie Miłośników Kolei, które przejazdy organizuje

Przejazd pociągiem retro to nie jedyna atrakcja, bo na trasie swoje stoiska wystawiają też miasta i gminy. Są pikniki, koncerty regionalnych zespołów, pokazy, a czasem nawet lokalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.

Posłuchaj pasażerów pociągu i organizatorów przejazdu

QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź? Pytanie 1 z 18 Kto jest starszy? Tomasz Fornal Marcin Komenda Następne pytanie

Pociąg retro w naszym regionie pojawia się już od kilkunastu lat. Na początku można było go spotkać głównie na trasie Nowy Sącz – Chabówka. Po tym jak zaczęła się przebudowa tego odcinka, trasę przejazdu zmieniono i skład kursuje w innych kierunkach.

16

Takie przejazdy organizuje Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, które w naszym regionie działa od 2009 roku. Stowarzyszenie opiekuje się też Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Sądeckiego, która znajduje się na końcu pierwszego peronu na dworcu PKP w Nowym Sączu.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!