Nową halę sportową ma Stary Sącz. Uczniowie już korzystają

Nowa hala sportowa w Skrudzinie jest budynkiem jednopiętrowym o powierzchni ponad 620 metrów kwadratowych. Sama sala jest wysoka na ponad 7 metrów. Dzięki temu można tam organizować różne zajęcia sportowe. W budynku są szatnie, sanitariaty dla uczniów, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie techniczne, pokój socjalny i pokój dla nauczycieli.

Rozwój takich miejsc jest bardzo ważny, bo szkoła to nie tylko budynek i lekcje. To także przestrzeń, w której dzieci rozwijają swoje pasje, uczą się współpracy i spędzają czas razem. Nowa hala daje uczniom znacznie lepsze warunki do uprawiania sportu, a jednocześnie tworzy nowe możliwości dla mieszkańców Skrudziny – mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek

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Dużo zmieniło się też wokół budynku. Powstały nowe drogi, parkingi oraz zbiornik na deszczówkę. W nowe miejsce przeniesiono też pobliski plac zabaw. Na budynku sali zamontowano też instalacje fotowoltaiczną.

Ta hala była bardzo potrzebna naszej szkole. Do tej pory możliwości prowadzenia zajęć sportowych były ograniczone. Nowy obiekt daje uczniom przede wszystkim komfort i dobre warunki do rozwijania sportowych zainteresowań. Cieszymy się, że możemy korzystać z miejsca, które będzie służyło nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także szkolnym wydarzeniom, zajęciom pozalekcyjnym i integracji naszej społeczności – mówi dyrektor szkoły podstawowej w Skrudzinie Teresa Szewczyk.

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Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Skrudzinie kosztowała ponad 4 miliony złotych. Dużą część pieniędzy gmina Stary Sącz dostała z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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