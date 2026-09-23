Nowa podstacja dla karetek pogotowia w Nowym Sączu ruszy jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku powstanie nowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Znajdzie się ona przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu. Pogotowiem zarządza powiat nowosądecki. Przy współpracy z miastem udało się znaleźć działkę, na której taka podstacja w przyszłości stanie. Na początek, bo jeszcze w tym roku na działce pojawią się specjalne kontenery, których mają być urządzone pomieszczenia dla ratowników.
Uważam, że to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać. Działka jest w przekazaniu. W tej chwili trwają podziały. Będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już podstacji z prawdziwego zdarzenia — mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma swoje podstacje między innymi w Łososinie Dolnej, Krynicy, Starym Sączu, Rytrze, Łącku czy Piwnicznej. Łącznie w jego skład wchodzi 16 zespołów ratunkowych.