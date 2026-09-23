Nowa podstacja dla karetek pogotowia w Nowym Sączu ruszy jeszcze w tym roku

Michał Rejduch
2026-09-23 11:48

Będzie nowa podstacja dla pogotowia w Nowym Sączu. Znajdzie się ona na działce w pobliżu centrum miasta. Pomysł jej utworzenia pojawił się w styczniu, kiedy miasto sparaliżowała zima i karetki nie mogły wyjechać z bazy przy ul. Śniadeckich.

Karetka pogotowia
Autor: Michał Rejduch

Jeszcze w tym roku powstanie nowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Znajdzie się ona przy ulicy Głowackiego w Nowym Sączu. Pogotowiem zarządza powiat nowosądecki. Przy współpracy z miastem udało się znaleźć działkę, na której taka podstacja w przyszłości stanie. Na początek, bo jeszcze w tym roku na działce pojawią się specjalne kontenery, których mają być urządzone pomieszczenia dla ratowników.

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Uważam, że to świetne rozwiązanie przede wszystkim dla miasta, gdyż będzie to dodatkowe miejsce, z którego będzie mogła karetka szybko wyjechać. Działka jest w przekazaniu. W tej chwili trwają podziały. Będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania już podstacji z prawdziwego zdarzenia — mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

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Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma swoje podstacje między innymi w Łososinie Dolnej, Krynicy, Starym Sączu, Rytrze, Łącku czy Piwnicznej. Łącznie w jego skład wchodzi 16 zespołów ratunkowych.

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