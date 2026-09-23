Nowa podstacja dla karetek pogotowia w Nowym Sączu ruszy jeszcze w tym roku

Będzie nowa podstacja dla pogotowia w Nowym Sączu. Znajdzie się ona na działce w pobliżu centrum miasta. Pomysł jej utworzenia pojawił się w styczniu, kiedy miasto sparaliżowała zima i karetki nie mogły wyjechać z bazy przy ul. Śniadeckich.

Autor: Michał Rejduch