Kolej Krynica Express staje się faktem. Ruszają przygotowania do budowy!

Nowa kolej będzie poprowadzona na 11 podporach, a w najwyższym miejscu gondole znajdą się 28 metrów nad terenem. Prędkość jazdy wyniesie około 5 metrów na sekundę. Początkowa przepustowość kolei wyniesie 1000 osób na godzinę, z możliwością jej zwiększenia w przyszłości.
Krynica Express będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego połączenia centrum Krynicy-Zdroju z rejonem Czarnego Potoku i dolną stacją popularnej od lat wśród turystów i narciarzy kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Dzięki nowej gondoli Krynica Express powstanie funkcjonalne połączenie centrum uzdrowiska, Góry Parkowej i jednego z najważniejszych ośrodków górskich regionu. Nowa gondola stworzy także wygodną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie - mówi Tomasz Pasieka z Zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA
Grupa PKL ma komplet dokumentów, które są potrzebne do rozpoczęcia prac w terenie. Spółka zadbała też o przyrodę, bo już w ubiegłym roku na terenie Krynicy-Zdroju posadzono drzewa w zamian za te, które pod budowę kolejki trzeba będzie wyciąć. Szczegóły budowy, rozwiązania techniczne oraz wizualizacje nowej gondoli Krynica Express mają być zaprezentowane jeszcze tej jesieni.
To ważny moment i nowy rozdział w historii Krynicy-Zdroju. Kolej o wdzięcznej nazwie KRYNICA EXPRESS ma szansę stać się jedną z największych atrakcji naszego uzdrowiska. Przed nami realizacja inwestycji, która może jeszcze mocniej otworzyć Krynicę na turystów i stworzyć zupełnie nowe możliwości dla rozwoju naszej miejscowości - mówi Piotr Ryba burmistrz Krynicy Zdroju
Krynica Express będzie już kolejną inwestycją Grupy PKL w Krynicy-Zdroju. W ośrodku PKL Jaworzyna Krynicka powstały między innymi trzy nowe koleje krzesełkowe, nowa trasa i nartostrada oraz infrastruktura zwiększająca komfort korzystania z ośrodka. Rozbudowano też zaplecze dla narciarzy, ofertę gastronomiczną i noclegową.
Od kilku lat PKL rozbudowuje też swój ośrodek na Górze Parkowej. Tam spółka wykorzystuje wyjątkową historię tego miejsca i klimat retro lat 30, XX wieku. Całość jest uzupełniona o nowe atrakcje całoroczne. Takie jak 53-metrowa wieża widokowa czy interaktywna strefa „Szalone lata 30”.
Krynica Express to naturalne połączenie realizowanego kierunku rozwoju i jeszcze mocniejsze postawienie na Krynicę-Zdrój jako całorocznej destynacji turystycznej – miejsca, w którym centrum uzdrowiska, Góra Parkowa i Jaworzyna Krynicka tworzą spójną i łatwiej dostępną ofertę dla mieszkańców i turystów - dodaje Pasieka
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