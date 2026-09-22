Kolej Krynica Express staje się faktem. Ruszają przygotowania do budowy!

Nowa kolej będzie poprowadzona na 11 podporach, a w najwyższym miejscu gondole znajdą się 28 metrów nad terenem. Prędkość jazdy wyniesie około 5 metrów na sekundę. Początkowa przepustowość kolei wyniesie 1000 osób na godzinę, z możliwością jej zwiększenia w przyszłości.

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Krynica Express będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego połączenia centrum Krynicy-Zdroju z rejonem Czarnego Potoku i dolną stacją popularnej od lat wśród turystów i narciarzy kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Dzięki nowej gondoli Krynica Express powstanie funkcjonalne połączenie centrum uzdrowiska, Góry Parkowej i jednego z najważniejszych ośrodków górskich regionu. Nowa gondola stworzy także wygodną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie - mówi Tomasz Pasieka z Zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA

Mówi Tomasz Pasieka z Zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA

Grupa PKL ma komplet dokumentów, które są potrzebne do rozpoczęcia prac w terenie. Spółka zadbała też o przyrodę, bo już w ubiegłym roku na terenie Krynicy-Zdroju posadzono drzewa w zamian za te, które pod budowę kolejki trzeba będzie wyciąć. Szczegóły budowy, rozwiązania techniczne oraz wizualizacje nowej gondoli Krynica Express mają być zaprezentowane jeszcze tej jesieni.

To ważny moment i nowy rozdział w historii Krynicy-Zdroju. Kolej o wdzięcznej nazwie KRYNICA EXPRESS ma szansę stać się jedną z największych atrakcji naszego uzdrowiska. Przed nami realizacja inwestycji, która może jeszcze mocniej otworzyć Krynicę na turystów i stworzyć zupełnie nowe możliwości dla rozwoju naszej miejscowości - mówi Piotr Ryba burmistrz Krynicy Zdroju

Mówi Piotr Ryba burmistrz Krynicy Zdroju

Krynica Express będzie już kolejną inwestycją Grupy PKL w Krynicy-Zdroju. W ośrodku PKL Jaworzyna Krynicka powstały między innymi trzy nowe koleje krzesełkowe, nowa trasa i nartostrada oraz infrastruktura zwiększająca komfort korzystania z ośrodka. Rozbudowano też zaplecze dla narciarzy, ofertę gastronomiczną i noclegową.

Te piosenki pachną deszczem i mokrymi liśćmi. Rozpoznasz wszystkie? Pytanie 1 z 9 Kto wykonywał piosenkę „Wspomnienie”, kojarzoną ze słynnym obrazem jesiennych mimoz? Marek Grechuta Czesław Niemen Seweryn Krajewski Andrzej Zaucha Następne pytanie

Od kilku lat PKL rozbudowuje też swój ośrodek na Górze Parkowej. Tam spółka wykorzystuje wyjątkową historię tego miejsca i klimat retro lat 30, XX wieku. Całość jest uzupełniona o nowe atrakcje całoroczne. Takie jak 53-metrowa wieża widokowa czy interaktywna strefa „Szalone lata 30”.

Krynica Express to naturalne połączenie realizowanego kierunku rozwoju i jeszcze mocniejsze postawienie na Krynicę-Zdrój jako całorocznej destynacji turystycznej – miejsca, w którym centrum uzdrowiska, Góra Parkowa i Jaworzyna Krynicka tworzą spójną i łatwiej dostępną ofertę dla mieszkańców i turystów - dodaje Pasieka

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