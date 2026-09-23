400 Kart Dobra czeka. Mozna zgłaszać osoby potrzebujące do programu

W tej edycji do rozdania jest 400 kart dobra. Są to karty płatnicze, które przez dziesięć miesięcy będą zasilane kwotą 230 złotych. Trafią one do osób starszych, które są w trudnej sytuacji materialnej. Ich posiadacze będą mogli kupić produkty żywnościowe i chemiczne w jednym z popularnych dyskontów.

Polecany artykuł: Niewybuchy z wojennych czasów znowu znaleziono w Nowym Sączu

W pierwszej kolejności będziemy kwalifikować seniorów, których dochód netto nie przekracza 1960 złotych i jeżeli znacie kogoś, kto mógłby takiej pomocy potrzebować, to zachęcamy do zgłoszeń. Pieniądze z karty mogą być przeznaczone na zakupy spożywcze, na chemię. Nie można z nich zakupywać oczywiście alkoholu, papierosów, doładowań do telefonów oraz tekstyliów. Ten program jest skierowany głównie do seniorów powyżej 65 roku życia. Natomiast, jeżeli ktoś korzystał już w poprzednim roku z karty i ma skończone 60 lat, też jesteśmy w stanie go zakwalifikować. W bardzo wyjątkowych sytuacjach jesteśmy w stanie zakwalifikować kogoś młodszego, natomiast trzeba spełnić określone warunki i musi też być wydana na to zgoda fundacji – wyjaśnia Julia Sadłoń z Sursum Corda.

Zgłoszenie Seniora odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda. Zgłoszenia może dokonać organizacja pozarządowa, placówka edukacyjna lub pomocowa, parafia, caritas, władza samorządowa, sąsiad, członek rodziny oraz Wolontariusz Stowarzyszenia Sursum Corda. Każdy senior musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w programie. Później wolontariusze będą weryfikować dochody.