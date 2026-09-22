Małopolska Noc Naukowców także w Nowym Sączu. Co nas czeka?

Trwają przygotowania do Małopolskiej Nocy Naukowców. Sądeckie uczelnie już mają gotowy program tego wydarzenia. Wyższa Szkoła Biznesu Noc Naukowców organizuje na kampusie przy ul. Grunwaldzkiej. Impreza rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa do północy. Sądeczanie, którzy odwiedza to miejsce, będą mieć okazję do odkrywania świata nowych technologii, ale nie tylko.

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Przygotowaliśmy między innymi we współpracy z policją warsztaty kryminalne. Planujemy również parę zajęć w naszych salach specjalnościowych, na przykład pokazy rozprawy prawnej, pokazy chemiczne z ciekłym azotem. Można będzie również zobaczyć nowe technologie typu Google VR, AR oraz również przygotowaliśmy Silent Disco – wyjaśnia Piotr Plata z WSB-NLU.

Do akcji co roku włącza się także Akademia Nauk Stosowanych. W tym roku pasjonatów nauki zaprosi na kampus przy ulicy Kościuszki oraz na Wydział Nauk Inżynieryjnych. Swoje drzwi dla odwiedzających otworzą one w godzinach od 16 do 20.

Na kampusie przy ul. Kościuszki przygotowaliśmy masę ciekawych pokazów i nowości. Przede wszystkim prezentację centrum symulacji medycznej ambulansu, ale też różnego rodzaju warsztaty w zakresie ratowania życia, zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych czekają różne pokazy. Będziemy pozyskiwać energię z wodoru, słońca, wiatru, ale też będziemy mówić o robotyce, jak będziemy też uczyć programowania robotów technologicznych – mówi Tomasz Zacłona z Akademii Nauk Stosowanych.

Pomiędzy wydziałami ma kursować bezpłatny autobus, który przewiezie odwiedzających z jednego miejsca do drugiego. Tu warto dodać, że do Małopolskiej Nocy Naukowców przyłączyły się uczelnie wyższe, firmy i instytucje naukowe z całego województwa. W przygotowanie i organizację wydarzeń zaangażowanych jest co roku około 2 tysiące naukowców, studentów i pracowników małopolskich instytucji. W 2025 roku w Małopolskiej Nocy Naukowców wzięło udział około 65 tysięcy osób.