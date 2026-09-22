Policjant z Nowego Sącza Mistrzem Polski w biegu przełajowym

Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XXIII Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi odbyły się w miniony piątek, 18 września w miejscowości Hutki-Kanki na Śląsku. To cykliczne wydarzenie, będące hołdem dla będzińskiego policjanta, który zginął na służbie, po raz kolejny zgromadziło na starcie funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli innych służb mundurowych, młodzież z klas o profilu mundurowym, a także biegaczy z całego kraju.

W biegu wziął udział również funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, sierż. Henryk Warzecha. Policjant zaprezentował świetną formę na trasie liczącej 7,4 km, dzięki czemu uplasował się na 1. miejscu w kategorii Open oraz zdobył tytuł Mistrza Polski Policji.