Policjant z Nowego Sącza Mistrzem Polski w biegu przełajowym

Michał Rejduch
2026-09-22 7:15

Na służbie policjant Wydziału Kryminalnego sądeckiej komendy, po godzinach biegacz reprezentacji Polski Policji. Sierżant Henryk Warzecha, bo o nim mowa, wywalczył 1. miejsce w kategorii Open oraz tytuł Mistrza Polski Policji podczas XXIII Biegu Przełajowego w Hutkach-Kankach.

Henryk Warzecha na najwyższym stopniu podium Biegu Przełajowego. O sukcesie policjanta informuje Eska Nowy-Sącz.
Autor: KMP Nowy Sącz/ Materiały prasowe

Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XXIII Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi odbyły się w miniony piątek, 18 września w miejscowości Hutki-Kanki na Śląsku. To cykliczne wydarzenie, będące hołdem dla będzińskiego policjanta, który zginął na służbie, po raz kolejny zgromadziło na starcie funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli innych służb mundurowych, młodzież z klas o profilu mundurowym, a także biegaczy z całego kraju.

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W biegu wziął udział również funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, sierż. Henryk Warzecha. Policjant zaprezentował świetną formę na trasie liczącej 7,4 km, dzięki czemu uplasował się na 1. miejscu w kategorii Open oraz zdobył tytuł Mistrza Polski Policji.

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