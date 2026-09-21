Uwaga kierowcy. Są kolejne drogowe utrudnienia na trasie krajowej numer 75

Prace w Mochnaczce Wyżnej na trasie krajowej numer 75 zaczęły się w poniedziałek, 21 września. Na remontowanym odcinku nie tylko będzie wymieniona sama nawierzchnia drogi, ale też będzie poprawione odwodnienie, pobocza i zjazdy. W miejscach niebezpiecznych pojawią się też nowe bariery.

Na remontowanym odcinku wprowadziliśmy ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją. Obowiązywać też będzie ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Prace remontowe w Mochnaczce Wyżnej na drodze krajowej numer 75 będą kosztować 7,5 miliona złotych. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to roboty zakończą się jeszcze w tym roku.

Kierowcy muszą pamiętać, że Mochnaczka Wyżna to nie jedyne miejsce na trasie krajowej numer 75, gdzie trwają remonty. Drogowcy pracują też w Nowej Wsi, gdzie przebudowywany jest około 350 metrowy kawałek drogi. Powstaną tam też nowe chodniki i zatoki autobusowe.

W Nowej Wsi Zbudujemy dwie zatoki autobusowe oraz chodnik, który je połączy. Ponadto powstanie tam jeszcze tak zwany bezpiecznik. To pas z kostki i zieleńca, który dodatkowo oddzieli drogę od chodnika. Powstanie także sugerowane przejście dla pieszych. Przebudujemy również okoliczne zjazdy, aby wyrównać ich poziom i poprawić widoczność dla kierowców włączających się do ruchu - dodaje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Takie zmiany w Nowej Wsi na trasie krajowej numer 75 mają poprawić bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Oprócz nowego chodnika i zatok pojawią się tam także stalowe balustrady zabezpieczające oraz odnowione oznakowanie pionowe i poziome. Przy tej okazji poprawione będzie też odwodnienie. Do tej pory był tam rów, do którego woda spływała wprost z jezdni.

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W Nowej Wsi w miejscu, gdzie pracują drogowcy wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę. Droga lokalnie jest też zwężona. Chwilami ruch pojazdów może być sterowany ręcznie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to remont na trasie krajowej numer 75 w Nowej Wsi zakończy się jeszcze jesienią.

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