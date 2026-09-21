Sądecczyzna stawia na bezpieczeństwo. Miliony złotych na sprzęt dla służb

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu otrzymała dotację, dzięki której zakupiony został furgon oznakowany, a Komisariat Policji w Krakowie na zakup łodzi patrolującej wody Jeziora Rożnowskiego – to kwoty w wysokości 680 tys. zł. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu otrzymała 300 tys. zł, za które zakupiono sprzęt i wyposażenie Komendy. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zainwestowało dotacje w specjalistyczny sprzęt oraz szkolenia dla ratowników. W sumie obie służby dostały na ten cel 105 tys. zł.

Jak co roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dofinansował także Ochotnicze Straże Pożarne, najwyższą dotąd kwotą 800 tys. zł. 77 jednostek, działających w powiecie, zakupiło dzięki tym pieniądzom sprzęt, wyposażenia remiz strażackich oraz umundurowania, a także mogło dołożyć do zakupu pojazdów pożarniczych.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Dodatkowo Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał dotacje celowe na realizację 23 zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w trybie otwartego konkursu ofert "Bezpieczne Sądeckie" - Edycja 2026 dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przykładowe zadania, które realizują OSP to na przykład: OSP Kadcza przeprowadzi prelekcje o zagrożeniach pożarowych oraz przeprowadzi rozpoznanie wśród mieszkańców Kadczy i Łazów Brzyńskich, które domy posiadają wysokie zagrożenie pożarowe. Następnie strażacy zainstalują w tych domach czujki dymu. OSP Łabowa zorganizuje wydarzenie edukacyjne pod nazwą „Światowe Dni Pierwszej Pomocy 2026” podczas którego prowadzone będą działania mające na celu zwiększenie wiedzy z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz utrwalenie wiedzy z zakres pierwszej pomocy. Zadanie przeznaczone jest dla dzieci uczących się w przedszkolach oraz klasach 1-3 z terenu Powiatu Nowosądeckiego. OSP Librantowa realizuje kolejną edycję Prelekcji z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa publicznego dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Głównym celem zadania jest edukacja społeczeństwa z tematyki pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, bo jest ono według nas bardzo ważne – mówi Starosta Tadeusz Zaremba i dodaje: - Oprócz dotacji celowych i zakupów sprzętów dla służb ratunkowych, powiększamy każdego roku swoje zasoby w magazynach obrony cywilnej. Kupowane są między innymi osuszacze, agregaty prądotwórcze czy też podstawowe rzeczy do doraźnej pomocy, jak na przykład worki na piasek.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

W ramach otrzymanej dotacji ze środków z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał:

100 zestawów Ratownictwa Medycznego R1 dla jednostek OSP dla terenu z Powiatu Nowosądeckiego na łączną kwotę 383 tys. zł

dla jednostek OSP dla terenu z Powiatu Nowosądeckiego na łączną kwotę 383 tys. zł 33 telefony satelitarne na łączną kwotę ponad 189 tys. zł. Telefony trafiły do Gmin Powiatu Nowosądeckiego, Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu oraz będą też na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podczas przekazywania telefonów przedstawicielom gmin, Komendant Miejski PSP st. bryg. Sławomir Wojta powiedział:

Połączenia satelitarne są najlepszą łącznością, najbardziej skuteczną w sytuacjach zagrożenia, tam, gdzie tradycyjne sieci komórkowe nie mają zasięgu, a na terenie Sądecczyzny są takie miejsca. Łączności nie ma głównie na trenach zalesionych. A brak możliwości komunikacji to duże utrudnienie dla prowadzonych działań ratowniczych, dla koordynowana pracy służb. Dlatego taki telefon może być przydatny.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Starosta Nowosądecki Tadeusz Zaremba uważa, że wsparcie finansowe służb działających na rzecz bezpieczeństwa jest bardzo ważne, ponieważ aby ich działania były skuteczne, niezbędny jest nowoczesny sprzęt oraz odpowiednie szkolenia.

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