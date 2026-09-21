Zakład Opiekuńczo-Lecznicy powstanie przy nowosądeckim szpitalu

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ma mieć pięć kondygnacji i miejsce dla 120 pacjentów. Takie miejsce jest bardzo potrzebne, co pokazują oddziały geriatryczne, gdzie trafia coraz więcej pacjentów. W nowym obiekcie znajdą się sale do rehabilitacji, będą też miejsca do odpoczynku, wspólnych zajęć, a także sale dla pacjentów.

Budynek został zaprojektowany na pięć kondygnacji. Będą to trzy piętra, parter i piwnica. Piwnica będzie przeznaczona na miejsce doraźnego schronienia na około 206 miejsc. Powierzchnia to około 2990 metro kwadratowych. Będą tam też szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony będzie na ogród zimowy dla pacjentów, to jest około 126 m kwadratowych oraz gabinety lekarskie, pielęgniarskie, psychologa, a także część rehabilitacyjną, kuchenną, magazyny, łazienki. Pierwsze, drugie, trzecie piętro przeznaczone będą na sale dla pacjentów. Będą to sale jedno, dwu- i czterołóżkowe. Budowany zakład będzie posiadał 120 łóżek. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to wyniesie około 4450 metrów kwadratowych — mówiła rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu, Agnieszka Zelek.

Budynek ma być połączony z oddziałem inteniryczno — kardiologicznym przewiązką na poziomie drugiego piętra. Najpierw szpital ogłosi przetarg na prace. Te mogłyby ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Budynek ma być oddany do użytku w 2029 roku. Budowa może wynieść ponad 63 miliony złotych.