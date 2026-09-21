Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zatrzymani w sprawie napadu na jubilera w Limanowej

Niecałe 48 godzin wystarczyło policji na odszukanie i zatrzymanie osób, które mogły mieć związek z napadem na jubilera w Limanowej. W niedzielę, 20 maja w jednym z apartamentowców zatrzymano cztery osoby. Wszyscy, to mieszkańcy powiatu nowosądeckiego.

W jednym z wynajętych apartamentów w centrum Krakowa policjanci zatrzymali cztery osoby: trzech mężczyzn w wieku 39-lat, dwóch 20-latków, a także 26-letnią kobietę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podczas zatrzymania podejrzewani wyrzucili przez okno pakunki – okazało się, że są to narkotyki – powiedział Bartosz Izdebski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

39-latek miał brać bezpośredni udział w kradzieży. Rola pozostałych zatrzymanych jest wyjaśniana. W sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe. Policjanci będą wnioskować o tymczasowe areszty dla osób podejrzanych o tę kradzież.