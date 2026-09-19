Mieszkańcy Nowego Sącza decydują, na co wydać ponad 5 milionów złotych

Głosowanie w 12 edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza ruszyło 14 września i potrwa do 21 września. Do wyboru mieszkańcy miasta mają 46 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną.

Głosować można tylko elektronicznie poprzez stronę www.bo.nowysacz.pl. Ci, którzy z różnych powodów sami nie mogli zagłosować o pomoc mogli poprosić pracowników urzędu. Przez cały tydzień działało kilka specjalnych punktów w różnych, miejskich instytucjach.

Mówią Wiesława Jasińska z urzędu miasta Nowego Sącza i Artur Bochenek wiceprezydent

Z pomocy takiego właśnie punktu będzie można skorzystać także w najbliższą niedzielę, 20 września. Pracownicy urzędu w specjalnym stoisku będą czekać na płycie rynku. Punkt będzie działał od godziny 10:00 do godziny 13:30.

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Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie 2 projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Wyniki głosowania poznamy do 30 września 2026.

Tym razem jest to już 12 edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Pomysły, które wygrają wrześniowe głosowanie będą realizowane w 2027 roku. W 11 edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2026 rok zgłoszono 66 projektów, w tym 3 były ogólnomiejskie, a 63 osiedlowe.

W 2026 roku w budżecie obywatelskim miasta Nowego Sącza zagłosowało w sumie 3185 osób. Prawidłowych głosów było 2995. Nowosądeczanie wybrali do realizacji 39 projektów, w tym 1 ogólnomiejski i 38 osiedlowych.

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