Mieszkańcy Nowego Sącza decydują, na co wydać ponad 5 milionów złotych

Dariusz Ryś
2026-09-19 15:31

To już ostatnie dni na to, żeby zmienić coś w swojej okolicy. Jeszcze tylko do północy z poniedziałku na wtorek można głosować na projekty, które zgłoszono do budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na przyszły rok. Do podziału jest ponad 5 milionów złotych.

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Autor: Darek Ryś

Głosowanie w 12 edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza ruszyło 14 września i potrwa do 21 września. Do wyboru mieszkańcy miasta mają 46 projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną.

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Głosować można tylko elektronicznie poprzez stronę www.bo.nowysacz.pl. Ci, którzy z różnych powodów sami nie mogli zagłosować o pomoc mogli poprosić pracowników urzędu. Przez cały tydzień działało kilka specjalnych punktów w różnych, miejskich instytucjach.

Mówią Wiesława Jasińska z urzędu miasta Nowego Sącza i Artur Bochenek wiceprezydent
Mediateka.pl

Z pomocy takiego właśnie punktu będzie można skorzystać także w najbliższą niedzielę, 20 września. Pracownicy urzędu w specjalnym stoisku będą czekać na płycie rynku. Punkt będzie działał od godziny 10:00 do godziny 13:30.

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Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie 2 projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Wyniki głosowania poznamy do 30 września 2026.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Tym razem jest to już 12 edycja Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.  Pomysły, które wygrają wrześniowe głosowanie będą realizowane w 2027 roku.  W 11 edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2026 rok zgłoszono 66 projektów, w tym 3 były ogólnomiejskie, a 63 osiedlowe.  

W 2026 roku w budżecie obywatelskim miasta Nowego Sącza  zagłosowało w sumie 3185 osób. Prawidłowych głosów było 2995. Nowosądeczanie wybrali do realizacji 39 projektów, w tym 1 ogólnomiejski i 38 osiedlowych.

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