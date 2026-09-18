Nie chcą wyburzeń domów. Żądają zmiany przebiegu „sądeczanki”

Mieszkańcy Zabełcza i Przetakówki w Nowym Sączu od wielu lat są przeciwni budowie nowego przebiegu krajowej 75. Chodzi o wariant zaproponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ich zdaniem trasa ma przebiegać w takim miejscu, że konieczne będzie wyburzenie około 40 domów. Dlatego też od wielu lat protestują i przekonują, że korzystniejszy byłby wariant zaproponowany przez Sądecką Izbę Gospodarczą, w którym droga przebiegałaby lewą stroną Dunajca, a nie jak to jest planowane prawą. Protestujący domagają się też tego, żeby Ministerstwo Infrastruktury przeanalizowało zmianę wariantu, podobnie jak było to w przypadku Łososiny Dolnej i Gnojnika, gdzie lokalni mieszkańcy też protestowali. Taka zgoda została wydana i podpisano umowę z firmą, która sprawdzi, czy zmiany są możliwe.

Dla przebiegu odcinka „sądeczanki”, który ma przechodzić przez teren miasta, została już wydana pozytywna decyzja środowiskowa. GDDKiA zapowiedziała modyfikację projektu przebiegu nowej trasy. Możliwe będzie ograniczenie wyburzeń niektórych domów, które zgodnie z wybranym wariantem były do tego przeznaczone.

Przygotowania do realizacji odcinka Tęgoborze – Nowy Sącz już trwają. 14 lipca GDDKiA podpisała umowę o wartości ponad 12,5 mln zł z konsorcjum firm, które mają przygotować koncepcję programową, czyli szczegółowo pokazać, jak przyszła droga ma zostać zbudowana. Dokumentacja doprecyzuje m.in. rozwiązania konstrukcyjne, parametry mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierskich oraz sposób ich posadowienia. Ważną częścią tego zadania będą badania geologiczne, które pozwolą dokładnie rozpoznać warunki gruntowe na trasie przyszłej drogi. Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace w grudniu 2028 roku. Tu warto dodać, że prace przygotowawcze trwają także na pozostałych czterech odcinkach przyszłej „sądeczanki”.