Zabytkowy dworek w Klęczanach dostał nowy wygląd. Zmiany są duże!

Do odnowionego dworku w Klęczanach powoli zaczyna wracać życie. Na początek, bo już od 18 września zacznie tam działać żłobek. Maluchy do swojej dyspozycji będą miały kilka pomieszczeń na parterze. Nowy żłobek wyposażono w nowoczesne meble, zabawki oraz pomoce edukacyjne dostosowane do potrzeb najmłodszych. Przestronne i jasne sale zostały zaprojektowane tak, aby sprzyjały rozwojowi dzieci i zachęcały do wspólnej zabawy.

Jednym z największych atutów placówki jest jej spokojna okolica. Wokół jest dużo zieleni, cisza i bliskość natury, dzięki czemu dzieci będą miały świetne warunki do codziennych spacerów i zabawy na świeżym powietrzu. To miejsce, w którym będą mogły rozwijać się z dala od miejskiego hałasu, a rodzice będą spokojni, że ich dzieci spędzają czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu - mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak

Mówi wójt gminy Chełmic Stanisław Kuzak

Na tym jednak nie koniec, bo dzieci będą też rządzić na piętrze. Tam znajdzie się przedszkole. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to dzieci z pobliskiego, zastępczego budynku do dworku przeniosą się jeszcze w tym roku. Dziś w miejscu, gdzie będzie przedszkole trwają już ostatnie prace wykończeniowe.

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Po przebudowie i remoncie w dworek w Klęczanach jest nie tylko ładny, ale też w pełni dostosowany do potrzeb dzieci zdrowych, jak i osób niepełnosprawnych. Zmienił się nie tylko wygląd wewnętrzny dworku, ale i zewnętrzny. Na elewacji budynku pojawiły się elementy wykończeniowe z naturalnego kamienia, który jest wydobywany w Kopalni Surowców Skalnych w Klęczanach.

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Dobrą wiadomością dla rodziców jest również możliwość skorzystania z programów „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywny Maluch”, dzięki którym czesne wynosi 0 złotych - dodaje wójt Kuzak.

Do dworku, w którym będzie mieścić się żłobek i przedszkole prowadzi nowa droga, a obok budynku są też miejsca parkingowe. Cały teren dostał też nowe oświetlenie.

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