Zabytkowy dworek w Klęczanach dostał nowy wygląd. Zmiany są duże!

Do odnowionego dworku w Klęczanach powoli zaczyna wracać życie. Na początek, bo już od 18 września zacznie tam działać żłobek. Maluchy do swojej dyspozycji będą miały kilka pomieszczeń na parterze. Nowy żłobek wyposażono w nowoczesne meble, zabawki oraz pomoce edukacyjne dostosowane do potrzeb najmłodszych. Przestronne i jasne sale zostały zaprojektowane tak, aby sprzyjały rozwojowi dzieci i zachęcały do wspólnej zabawy.
Jednym z największych atutów placówki jest jej spokojna okolica. Wokół jest dużo zieleni, cisza i bliskość natury, dzięki czemu dzieci będą miały świetne warunki do codziennych spacerów i zabawy na świeżym powietrzu. To miejsce, w którym będą mogły rozwijać się z dala od miejskiego hałasu, a rodzice będą spokojni, że ich dzieci spędzają czas w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu - mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak
Na tym jednak nie koniec, bo dzieci będą też rządzić na piętrze. Tam znajdzie się przedszkole. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to dzieci z pobliskiego, zastępczego budynku do dworku przeniosą się jeszcze w tym roku. Dziś w miejscu, gdzie będzie przedszkole trwają już ostatnie prace wykończeniowe.
Po przebudowie i remoncie w dworek w Klęczanach jest nie tylko ładny, ale też w pełni dostosowany do potrzeb dzieci zdrowych, jak i osób niepełnosprawnych. Zmienił się nie tylko wygląd wewnętrzny dworku, ale i zewnętrzny. Na elewacji budynku pojawiły się elementy wykończeniowe z naturalnego kamienia, który jest wydobywany w Kopalni Surowców Skalnych w Klęczanach.
Dobrą wiadomością dla rodziców jest również możliwość skorzystania z programów „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywny Maluch”, dzięki którym czesne wynosi 0 złotych - dodaje wójt Kuzak.
Do dworku, w którym będzie mieścić się żłobek i przedszkole prowadzi nowa droga, a obok budynku są też miejsca parkingowe. Cały teren dostał też nowe oświetlenie.
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