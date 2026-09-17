Weekend z koncertami w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej

Michał Rejduch
2026-09-17 8:31

Przed nami wyjątkowy weekend w Nowym Sączu. Szykuje się sporo ciekawych niespodzianek dla mieszkańców miasta i fanów muzyki. Wszystko zacznie się już w piątek w Amfiteatrze.

Widownia amfiteatru podczas koncertu Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. O wydarzeniach przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Michał Rejduch

W piątek, 18 września o godzinie 19:00 odbędzie się kolejny koncert w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpi na nim DJ i producent muzyczny C-BOOL. Widzowie usłyszą jego największe hity klubowe. Supportować będzie NukeeProff.

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Sobotnie popołudnie przed Amfiteatrzem na jego senie będzie należało do zespołów regionalnych, które zaproszą widzów na niezwykły spektakl „Sądeckie granie i tańcowanie”. Uczestnicy będą mogli poznać lepiej zwyczaje, jakie obchodzono dawniej w domach na Sądecczyźnie. Jednym z nich będzie zwyczaj kiszenia kapusty. Wystąpią zespoły: Sądeczanie, Lachy, Dolina Dunajca oraz Janczowioki. Zabawa zacznie się o godzinie 16 przed Amfiteatrem.

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Zwieńczeniem weekendu będzie niedzielny koncert Małej Armii Janosika. Na scenie Amfiteatru pojawi się kilkudziesięciu muzyków i wokalistów. Zespół działa od 2015 roku. Koncertował w Polsce i za granicą. Na swoim koncie ma występy podczas Światowych Dni Młodzieży, ale też wielokrotnie pojawiał się w telewizyjnych programach, czy na znanych festiwalach. Zespół koncertował między innymi z Anną Jurksztowicz, Mateuszem Ziółko, Marylą Rodowicz, czy Kamilem Bednarkiem. Koncert w niedzielę, 20 września o godzinie 17:00.

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