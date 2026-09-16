Przed nami ROADPOL Safety Days. Także w Nowym Sączu. Co się będzie działo?

ROADPOL Safety Days, czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to coroczna kampania, którą organizują policjanci z państw, które są członkami ROADPOL. Do akcji włączają się też inne organizacje, stowarzyszenia, fundacje czy instytucje, które zajmują się promowaniem bezpieczeństwa na drogach. Sądecką odsłonę ROADPOL Safety Days zaplanowano na czwartek, 17 września.

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Podczas czwartkowej akcji funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Nowym Sączu wspólnie z pracownikami Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu będą nie tylko zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale także promować bezpieczne zachowania oraz podnosić świadomość na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Sądecka odsłona akcji ROADPOL Safety Days zacznie się o godzinie 10:00 na parkingu przy rondzie Solidarności w Nowym Sączu. Dla chętnych będą dostępne między innymi alkogogle symulujące zaburzenia widzenia w stanie nietrzeźwości, a także symulator imitujący dachowanie, który pozwoli w bezpieczny sposób przekonać się, co dzieje się z pojazdem i podróżnymi podczas wypadku. Będzie także pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, który przygotowała grupa SIM PCK z Nowego Sącza. Każdy będzie też mógł sam spróbować swoich sił.

Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, walkę z agresją drogową oraz redukcję liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera - dodaje Aneta Izworska

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