Jest ładniej, wygodniej i bezpieczniej. Nowy wygląd dostała kładka nad Dunajcem w gminie Łososina Dolna

Wisząca kładka nad rzeką Dunajec pomiędzy miejscowościami Witowice Dolne i Tropie o remont prosiła się już od dawna. Przez dłuższy czas takie roboty jednak przekładano. W tym roku to się zmieniło, bo gmina Łososina Dolna zdobyła na to pieniądze. Remont mostku zaczął się wiosną tego roku. Roboty kosztowały około 100 tysięcy złotych. Większą część pieniędzy na takie prace gmina dostała z unijnych funduszy. Tylko 15 procent musiała dołożyć z własnego budżetu.

Firma, która wygrała przetarg odnowiła pylony, stalowe liny, balustrady, podpory oraz podest. Na konstrukcji kładki zamontowano też tablice informacyjne i znaki, a także urządzenie zliczające ruch. Obok jest też stacja naprawy rowerów z kompletem narzędzi.

Zmodernizowana kładka łącząca brzegi Dunajca pomiędzy Witowicami Dolnymi, a Tropiem jest ważnym elementem lokalnej infrastruktury turystycznej. Służy mieszkańcom, pieszym, rowerzystom i odwiedzającym nasz region turystom. To nie tylko przebudowa istniejącego obiektu, ale również inwestycja w bezpieczeństwo - mówi Adam Wolak wójt gminy Łososina Dolna.

Posłuchaj Adama Wolaka wójta gminy Łososina Dolna oraz mieszkańców i turystów

Pierwsza kładka nad Dunajcem pomiędzy Witowicami Dolnymi, a miejscowością Tropie istniała już w latach 70. Kolejna powstała w połowie lat 80 i służyła mieszkańcom do tej pory. Mostek był jednak mocno wysłużony i mało bezpieczny. Dlatego gmina zdecydowała się na remont, który był podzielony na kilka etapów. 30 grudnia 2025 roku podpisano umowę o dofinansowanie, natomiast 2 marca 2026 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Później zaczęły się już roboty w terenie, które zakończyły się przed wakacjami.

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Kładka stała się też częścią planu filmowego. To właśnie na tym charakterystycznym niebieskim mostku kręcono sceny do dramatu „Twarz” z 2018 roku, który wyreżyserowała Małgorzata Szumowska.

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