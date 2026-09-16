Kolejny etap remontu zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Są utrudnienia dla kierowców

Są zmiany na zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Można już przejeżdżać jednym z odcinków, który przez remont był zamknięty. Od środy, 16 września droga będzie otwarta od ronda w Biczycach Dolnych do skrzyżowania przy markecie budowlanym w Podrzeczu. Na trasie pojawił się nowy asfalt. Drogowcy zabierają się za kolejny odcinek. Od środy obwodnica zamknięta będzie od skrzyżowania przy markecie budowlanym do ronda w Podrzeczu.

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ruszył 27 kwietnia. Prace podzielono na kilka odcinków, które prowadzą przez miejscowości Chełmiec, Świniarsko, Niskowa, Podrzecze oraz Brzezna. Remontowana jest nie tylko sama droga, ale też 2 mosty i dwa wiadukty. Prace mają się zakończyć w marcu 2027 roku. Ich koszt to ponad 17 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo ponad 12 milionów powiat zdobył z unijnych funduszy.