Duża nocna akcja policji z Nowego Sącza. Kierowcy tracili prawa jazdy!

Dariusz Ryś
2026-09-15 13:30

Kolejną nocną akcję wymierzoną w piratów drogowych zorganizowała policja z Nowego Sącza. Na efekty tych działań długo nie trzeba było czekać. Kierowcy wpadali jeden po drugim. Dla wielu spotkanie z patrolem kończyło się mandatem. Niektórzy tracili też prawa jazdy.

Policjant mierzy prędkość radarem nocą na drodze w Nowym Sączu. O akcji policji przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Tym razem policjanci pojawili się między innymi w rejonie alei Wolności, alei Stefana Batorego, ulicy Jagiellońskiej czy sądeckiego rynku. Mundurowi patrolowali też parking zlokalizowany przy alei Józefa Piłsudskiego, który w godzinach wieczornych i nocnych staje się miejscem spotkań miłośników szybkiej jazdy.

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Funkcjonariusze sądeckiej drogówki w trakcie kilkugodzinnych działań skontrolowali 42 pojazdy, ujawniając 62 wykroczenia. Policjanci odnotowali 36 przypadków łamania obowiązujących limitów prędkości, a z uwagi na przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, zatrzymali prawo jazdy dwóm kierowcom - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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W sumie podczas nocnych działań policjanci wypisali 52 mandaty, a wobec 3 kierowców skierowali do sądu wnioski o ukaranie. Dodatkowo zatrzymano 4 dowody rejestracyjne za zły stan techniczny pojazdów.

Tego typu działania na sądeckich ulicach są prowadzone cyklicznie. Policjanci przypominają, że ulica to nie tor wyścigowy, a brawura i brak poszanowania dla przepisów stanowią bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego - dodaje Izworska

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