Zaginął 69-letni mieszkaniec Zbyszyc. Policja prosi o pomoc!

Dariusz Ryś
2026-09-14 14:36

Policja poszukuje zaginionego Henryka Grzybowskiego. To 69-letni mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w gminie Gródek nad Dunajcem w powiecie nowosądeckim. Każda informacja może być ważna.

Zaginął 69-letni mieszkaniec Zbyszyc. Policja prosi o pomoc!
Autor: KMP Nowy Sącz/ Materiały prasowe

Mężczyzna opuścił Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach w poniedziałek 14 września około godziny 6:15, Do tej pory nie wrócił do DPS. Wiadomo, że mężczyzna był widziany na terenie Nowego Sącza.

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Zaginiony mężczyzna był ubrany w dżinsową koszulę i dżinsowe jasnoniebieskie spodnie. Ma około 180 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy ma siwe, dłuższe po bokach, siwą brodę i wąsy, jasnoniebieskie oczy.

Poszukiwania zaginionego prowadzi Komisariat Policji w Łososinie Dolnej. Wszelkie informacje dotyczące zaginionego prosimy przekazywać całodobowo na numer alarmowy 112 lub 47 833 52 50 w godzinach 7:00-15:00 - informuje Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

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