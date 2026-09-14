Od poniedziałku zamknięte fragmenty dwóch ulic w Nowym Sączu

Prace na ulicy Sikorowskiego rozpoczną się w poniedziałek, 14 września i związane będą z przyłączem kanalizacji do budynków. Droga zamknięta będzie dla ruchu na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Paderewskiego w godzinach od 7 do 17. Utrudnienia w tym rejonie miasta potrwają do 18 września. Po zakończeniu prac wykonawca przystąpi do naprawy nawierzchni.

Równocześnie w poniedziałek, 14 września ruszają prace na części ulicy Sienkiewicza. Zamknięta ona jest na odcinku od ulicy Zygmuntowskiej do ulicy Szujskiego. Na tym odcinku pracują Sądeckie Wodociągi, które remontują swoją sieć. Dla kierowców wyznaczono objazdy: ul. Zygmuntowska – ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich – ul. Szujskiego lub ul. Zygmuntowska – ul. św. Kunegundy – ul. Szujskiego. Autobusy MPK także pojadą objazdami.