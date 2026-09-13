Czy Nowy Sącz nadal jest miastem kwiatów i zieleni? To okaże się już w październiku

Do konkursu można było zgłaszać się do 31 lipca. Trzeba było wypełnić specjalny wniosek i załączyć kilka zdjęć, które pokazywały jak nasz ogród, balkon czy teren zielony wygląda. Do wyboru były cztery kategorie. To ogrody przydomowe, balkony, tereny zielone jednostek organizacyjnych oraz ogrody na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

W tym roku do konkursu zgłosiło się w sumie 79 osób w czterech kategoriach. Przesłane zgłoszenia oceniła już specjalna komisja, której szefem była wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska. Już wiadomo, że wybór zwycięzców nie był łatwy.

Wybór okazał się bardzo trudny ze względu na dużą różnorodność oraz bardzo wysoki poziom zgłaszanych ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych, balkonów i terenów zielonyhch. Wyniki konkursu będą ogłoszone początkiem października. Wtedy poznamy finalistów konkursu. którzy zostaną uhonorowani dodatkową nagrodą finansową przyznaną przez prezydenta miasta Nowego Sącza. Komisja konkursowa postanowiła też przyznać nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników - mówi wiceprezydent Bożena Borkowska

Konkurs pod hasłem Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni w mieście jest organizowany już od prawie 30 lat.

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Podobny konkurs organizuje też gmina Chełmiec. W tym roku zgłoszono tam 28 ogrodów. Każdy z ogrodów był inny, wyjątkowy i tworzony z ogromnym zaangażowaniem. Ostatecznie udało się wybrać zwycięzców trzech pierwszych miejsc. Przyznano też trzy wyróżnienia. Nagroda główna trafiła do Ewy Majowskiej-Tokarczyk. To 3 tysiące złotych.

Wasze ogrody, wasza praca to najlepsza promocja tego, co w gminie jest wartościowe. Dziękuję za wasz codzienny trud i wysiłek – mówi Stanisław Kuzak wójt gminy Chełmiec

Konkurs „Kwiatowy Zawrót Głowy” w gminie Chełmiec po raz pierwszy zorganizowano w 2025 roku w Ridziostowie. Zabawę wymyśliła Jadwiga Popiela, sołtys tej miejscowości. W tym roku konkurs rozszerzono na całą gminę.

Wójt gminy Stanisław Kuzak zapowiedział, że konkurs będzie kontynuowany. Kolejne finały będą organizowane w miejscowości, z której pochodzi zdobywca głównej nagrody. To oznacza, że przyszłoroczny finał zabawy będzie w Wielopolu.

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