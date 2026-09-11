Kolejne przejścia dla pieszych będą przebudowane. Będzie bezpieczniej!

Z takiego właśnie nowego i bezpiecznego przejścia dla pieszych od kilku dni mogą korzystać między innymi mieszkańcy Ptaszkowej w gminie Grybów. Przejście doświetlono i dodatkowo oznakowano. Prace kosztowały ponad 32 tysiące złotych. Na tym jednak nie koniec.

Podobne prace Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza na kolejnych przejściach dla pieszych chce wykonać także w tym roku. Dla części lokalizacji PZD już podpisał umowy z wykonawcami, a to oznacza, że roboty już mogą ruszać. Dla kilku innych miejsc przetargi są przygotowywane.

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Już wiadomo, że w najbliższym czasie takie bezpieczne przejście dla pieszych powstanie między innymi w miejscowości Rożnów. Firma, z którą PZD podpisał umowę musi tam nie tylko wyznaczyć przejścia dla pieszych, ale też zbudować nowe oświetlenie oraz kawałek chodnika. Prace będą kosztować ponad 78 tysięcy złotych. Finał planuje się na połowę października.

Na tym jednak nie koniec, bo w najbliższym czasie doświetlone i bezpieczne przejścia powstaną także w miejscowości Sienna na drodze Sienna – Siedlce, a także w Podegrodziu na powiatowej trasie Chełmiec – Naszacowice. Tam nowe przejścia mają się pojawić jeszcze tej jesieni.

Rozpoczęła się realizacja zadania, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej w naszej miejscowości. W ramach inwestycji w Podegrodziu powstaną dwa doświetlone przejścia dla pieszych. Zostanie również wykonane aktywne oznakowanie, dzięki któremu przejścia będą lepiej widoczne dla kierowców, szczególnie po zmroku. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich uczestników ruchu drogowego - mówi Małgorzata Gromala wójt gminy Podegrodzie

Powiat nowosądecki zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości około 500 kilometrów. Do tego dochodzą jeszcze mosty i mniejsze przepusty.

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