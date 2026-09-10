Trwa remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Są już pierwsze warstwy asfaltu

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ruszył 27 kwietnia. Prace podzielono na kilka odcinków, które prowadzą przez miejscowości Chełmiec, Świniarsko, Niskowa, Podrzecze oraz Brzezna. Remontowana jest nie tylko sama droga, ale też 2 mosty i dwa wiadukty. Na początek usunięto stary asfalt, potem przebudowano i podbudowę drogi, a we wtorek, pod koniec sierpnia na części przebudowywanej drogi zaczęło się wylewanie pierwszych warstw asfaltu.

Aktualnie na odcinku zachodniej obwodnicy Nowego Sącza od ulicy Łącznej do marketu budowlanego układane są dolne warstwy bitumiczne nawierzchni. Najprawdopodobniej już za tydzień ten odcinek zostanie otwarty dla kierowców, a roboty zostaną przeniesione na część drogi od marketu budowlanego do ronda w Podrzeczu - mówi Monika Zagórowska kierownik zespołu biura prasowego starostwa powiatowego w Nowym Sączu

Przeniesienie prac na kolejny odcinek oznacza dodatkowe utrudnienia dla kierowców, bo na czas robót trzeba będzie zamknąć rondo w Podrzeczu.

Zanim jednak drogowcy pojawią się na odcinku pomiędzy rondem w Brzeznej, a rondem w Podrzeczu fachowcy sprawdzili tam grubość stabilizacji gruntu oraz górnej warstwy podbudowy. Badania polegały na wykonaniu odwiertów, które pokażą czy warstwa konstrukcyjna drogi była wykonana zgodnie z projektem.

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Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku obwodnicy zachodniej będzie wykonana do końca 2026 roku. Później przyjdzie czas na pozostałe prace wykończeniowe. Takie jak budowa chodników, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych i zjazdów.

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować więcej niż wcześniej planowano, bo ponad 19 milionów złotych. Większą część pieniędzy samorząd powiatu nowosądeckiego zdobył jednak z unijnych funduszy.

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

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