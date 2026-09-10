Nie pomagają prośby. Kolejny motocyklista zginął na drodze w naszym regionie

Na drodze powiatowej w Rożnowie samochód osobowy marki BMW, którym kierował 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny zderzył się z motocyklem marki Honda, którym kierował 38-letni Sądeczanin. Niestety pomimo udzielonej pomocy i reanimacji motocyklista zmarł na miejscu zdarzenia.

Wszystkie wykonane na miejscu czynności, opinia biegłego oraz prowadzone w tej sprawie śledztwo, pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Mimo, że sezon motocyklowy powoli się kończy, to fanów tego typu pojazdów nadal na drogach nie brakuje. Dlatego policja przypomina najważniejsze zasady, dzięki którym jazda motocyklem będzie bezpieczniejsza.

Motocyklisto. Dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nawet jeśli masz pierwszeństwo, zwolnij w miejscach podwyższonego ryzyka. Chodzi o skrzyżowania, wyjazdy z posesji czy przejścia dla pieszych. Używaj odpowiedniej odzieży i sprzętu ochronnego, który w wielu sytuacjach może uratować Twoje zdrowie lub życie - przypomina Aneta Izworska

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Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo motocyklistów zależy nie tylko od nich samych, ale też od kierowców innych pojazdów.

Kierowcy sprawdzajcie lusterka i martwe pola zwłaszcza przed zmianą pasa ruchu lub wykonaniem manewru skrętu. Uważajcie na skrzyżowaniach. Prawidłowo oceniajcie prędkość. Pamiętajmy, że motocykl może wydawać się dalej i poruszać wolniej, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Zawsze sygnalizujmy manewry z odpowiednim wyprzedzeniem, dając w ten sposób czas kierowcy jednośladu na bezpieczną reakcję. Nie zapominajmy o bezpiecznych odstępach - dodaje Izworska

Małopolscy policjanci robią co mogą, żeby tragiczne zdarzenia z udziałem motocyklistów ograniczać do minimum. Są to między innymi kontrole motocyklistów. Od początku tego roku w całym regionie sprawdzono już prawie 18 i pół tysiąca kierowców takich pojazdów. To jest o 4 i pół tysiąca więcej niż w roku ubiegłym.

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