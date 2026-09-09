Trwa akcja „Bezpieczna droga do szkoły” Policja podsumowuje działania na Sądecczyźnie

Głównym celem tej akcji było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy po wakacjach wrócili do szkół. Policjanci pomagali dzieciom przy przechodzeniu jezdni na przejściach dla pieszych, a przy okazji przypominali im najważniejsze zasady, które obowiązują na drogach.

Policyjne patrole zlokalizowane w rejonach placówek edukacyjnych prowadziły kontrole pojazdów, a funkcjonariusze reagowali na takie wykroczenia popełniane przez kierujących jak między innymi poruszanie się z nadmierną prędkością, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu. Policyjnym nadzorem został objęty również zorganizowany przewóz dzieci i młodzieży - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

W sumie od 1 do 4 września na terenie działania nowosądeckiej komendy policjanci przeprowadzili 277 kontroli pojazdów i wykryli 232 wykroczenia drogowe. Między innymi 110 przekroczeń limitów prędkości, 57 nieprawidłowych zachowani w rejonie przejść dla pieszych, 24 wykroczenia związane z niestosowaniem się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz 1 przypadek niewłaściwego przewożenia dziecka w samochodzie. Wpadło 7 nietrzeźwych kierowców.

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Na tym jednak działania policjantów się nie kończą, bo dodatkowe patrole w rejonie szkół będzie można spotkać do końca września. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci odwiedzają też same szkoły, gdzie organizują specjalne spotkania z uczniami. Na takich lekcjach mundurowi przypominają jak bezpiecznie zachować się na drodze do szkoły, a potem podczas powrotu po zajęciach do domu. Takie spotkania będą organizowane nie tylko we wrześniu, ale przez cały rok szkolny.

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