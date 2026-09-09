Trwa akcja „Bezpieczna droga do szkoły” Policja podsumowuje działania na Sądecczyźnie

Dariusz Ryś
2026-09-09 16:15

Policjanci z Nowego Sącza podsumowali akcję pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Te główne działania trwały od 1 do 4 września na terenie Nowego Sącza, ale też w okolicach szkół w powiecie nowosądeckim. Kontroli było dużo.

Policjanci pomagają dziecku przejść przez jezdnię przy radiowozie. O akcji policji przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Głównym celem tej akcji było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy po wakacjach wrócili do szkół. Policjanci pomagali dzieciom przy przechodzeniu jezdni na przejściach dla pieszych, a przy okazji przypominali im najważniejsze zasady, które obowiązują na drogach.

Policyjne patrole zlokalizowane w rejonach placówek edukacyjnych prowadziły kontrole pojazdów, a funkcjonariusze reagowali na takie wykroczenia popełniane przez kierujących jak między innymi poruszanie się z nadmierną prędkością, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu. Policyjnym nadzorem został objęty również zorganizowany przewóz dzieci i młodzieży - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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W sumie od 1 do 4 września na terenie działania nowosądeckiej komendy policjanci przeprowadzili 277 kontroli pojazdów i wykryli 232 wykroczenia drogowe. Między innymi 110 przekroczeń limitów prędkości, 57 nieprawidłowych zachowani w rejonie przejść dla pieszych, 24 wykroczenia związane z niestosowaniem się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz 1 przypadek niewłaściwego przewożenia dziecka w samochodzie. Wpadło 7 nietrzeźwych kierowców.

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Na tym jednak działania policjantów się nie kończą, bo dodatkowe patrole w rejonie szkół będzie można spotkać do końca września. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci odwiedzają też same szkoły, gdzie organizują specjalne spotkania z uczniami. Na takich lekcjach mundurowi przypominają jak bezpiecznie zachować się na drodze do szkoły, a potem podczas powrotu po zajęciach do domu. Takie spotkania będą organizowane nie tylko we wrześniu, ale przez cały rok szkolny.

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