Prace Witolda Chomicza do książek Marii Kownackiej na wystawie w Nowym Sączu

Otwarcie wystawy zaplanowano na piątek, 11 września, w dniu 132 urodzin Marii Kownackiej. Pisarka współpracowała z rysownikiem przez wiele lat. To właśnie w pierwszych wydaniach „Rogasia z Doliny Roztoki” pojawiły się jego prace. Ilustracje, które zobaczymy na wystawie to oryginały.

Na wystawie znalazły się ilustracje i prace malarskie. To około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nieprezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wykonane techniką gwasz na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do „Szkoły nad obłokami” i to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem i do tego prezentujemy jeszcze poza prace Witolda Chomicza, które pokazują jego zainteresowanie regionem, jak pejzaże, portrety — mówi Justyna Stasiek – Harabin kuratorka wystawy.

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Na wystawie znalazły się też książki z ilustracjami, a także dwa historyczne egzemplarze Rogasia. Pierwszy to tak zwana szczotka, czyli książka, z rozkładem przygotowana do druku, a drugi egzemplarz to książka z dedykacją Witolda Chomicza dla syna Jarosława. Otwarcie wystawy w piątek, 11 września o godzinie 17 w nowosądeckim Muzeum. Wystawa czynna będzie do końca stycznia.

Autor: Muzeum Ziemi Sądeckiej/ Materiały prasowe