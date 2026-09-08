Uwaga kierowcy. Drogowcy pracują w Nowej Wsi. Są utrudnienia

Nowa Wieś leży kilkanaście kilometrów na południe od Nowego Sącza. Miejscowość przecina jednojezdniowa droga krajowa numer 75 z dwoma pasami po jednym w każdym kierunku. Na dziś brakuje tam zatok autobusowych przy przystankach, a często także pobocza. Dlatego autobusy i busy muszą zatrzymywać się na drodze, co jest niebezpieczne. Często przez to tamuje się też ruch. Teraz ma się to zmienić.

Zbudujemy dwie zatoki autobusowe oraz chodnik, który je połączy. Chodnik będzie wyniesiony 12 centymetrów ponad poziom jezdni. Ponadto powstanie tam jeszcze tak zwany bezpiecznik. To pas z kostki i zieleńca, który dodatkowo oddzieli drogę od chodnika. Powstanie także sugerowane przejście dla pieszych. Przebudujemy również okoliczne zjazdy, aby wyrównać ich poziom i poprawić widoczność dla kierowców włączających się do ruchu - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Takie zmiany w Nowej Wsi na trasie krajowej numer 75 mają poprawić bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Oprócz nowego chodnika i zatok pojawią się tam także stalowe balustrady zabezpieczające oraz odnowione oznakowanie pionowe i poziome.

Przy tej okazji poprawione będzie też odwodnienie. Do tej pory był tam rów, do którego woda spływała wprost z jezdni. Po wybudowaniu chodnika powstanie tam rów przydrożny razem z przepustami pod zjazdami oraz kanalizacją deszczową. Sam rów będzie też umocniony betonową konstrukcją oraz ażurowymi płytami.

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Niestety takie prace oznaczają utrudnienia w ruchu. Przede wszystkim będzie to ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę, a także zawężenie jezdni.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na obecność naszych pracowników i pojazdów budowy pracujących na jezdni. W wybranych momentach będziemy wprowadzać ręczne sterowanie ruchem - dodaje Kacper Michna

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to remont na trasie krajowej numer 75 w Nowej Wsi zakończy się jeszcze jesienią.

Przy tej okazji GDDKiA wyjaśnia czym jest tak zwane sugerowane przejście dla pieszych. To starannie wybrane miejsce, w którym można przekroczyć jezdnię, ścieżkę rowerową lub torowisko. Jego lokalizację dobiera się tak, aby ułatwić pieszemu bezpieczną ocenę sytuacji, skrócić czas przebywania na jezdni i zapewnić wygodne miejsce oczekiwania na możliwość przejścia. Takie rozwiązanie stosowane jest tam, gdzie ze względu na małą liczbę pieszych nie ma uzasadnienia dla powstania standardowego przejścia z pasami i oznakowaniem pionowym.

Warto jednak pamiętać, że na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa. Przed wejściem na jezdnię musi zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że może zrobić to bezpiecznie.

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