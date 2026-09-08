Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Kolejna ulica w Nowym Sączu zamknięta!

Na ulicy Żeglarskiej wymieniona zostanie nawierzchnia, którą zniszczył ciężki sprzęt pracujący przy przebudowie torów kolejowych. Utrudnienia potrwają do 15 września. W tym czasie zamknięte będą również skrzyżowania ul. Żeglarskiej z: ul. W. Pola, ul. Strzelecką, ul. Przerwy-Tetmajera i ul. Łokietka. W weekend 12 i 13 września drogowcy otworzą przejazd.

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Dojazd na osiedle Wólki będzie możliwy ulicą Kościuszką i Ogrodową, z Jagiellońskiej ulicą Kunegundy, Węgierską i Radziecką. Wyjazd z Wólek ulicami: Barbackiego i Mickiewicza oraz Radziecką, Stromą i Czackiego. W trakcie remontu zmienią się trasy autobusów MPK.

Linie nr 9, 11, 24, 43, 47, 49 zostają skrócone do przystanku Długosza – Planty, kursy rozpoczynają się z ul. Konarskiego, według czasu odjazdu z ul. Kościuszki. Linia nr 51 kursuje następującą trasą: Ogrodowa – Park, Ogrodowa, Radziecka, Barbackiego, Mickiewicza, Długosza, Konarskiego, Jagiellońska i dalej własną trasą bez zmian. Obowiązuje przystanek na ul. Konarskiego. Linia omija przystanki: Żeglarska, Kościuszki. Linia 52 kursuje następującą trasą: Ogrodowa – Park, Wolskiej, Barbackiego, Konstanty, Ogrodowa, Radziecka, Konarskiego, Jagiellońska, Kunegundy, Radziecka, Ogrodowa, Konstanty, Pola, Wolskiej, Ogrodowa – Park – informuje na swojej stronie MPK Nowy Sącz.