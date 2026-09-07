Uwaga kierowcy. Tunel na Zakopiance będzie zamknięty. Sprawdź objazdy!

Roboty w tunelu zaplanowano na dwie najbliższe noce. Drogowcy będą tam wykonywać prace serwisowe. Niestety w tym czasie ruch w poszczególnych nitkach tunelu będzie wstrzymywany, a samochody będą kierowane objazdami.

Nocą z 7 na 8 września od godziny 22:00 do 6:00 zamknięty przejazd w kierunku Nowego Targu. Nocą z 7 na 8 września od godziny 1:30 do 2:00 zamknięty będzie przejazd w kierunku Krakowa. Natomiast nocą z 8 na 9 września od godziny 22:00 do 6:00 zamknięty będzie przejazd w kierunku Krakowa. Nocą z 8 na 9 września od godziny 1:30 do 2:00 zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu - informuje Kacper Michna z GDDKiA w Krakowie

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Kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na objazdy drogą wojewódzką 968 do Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową numer 28 do węzła Skomielna Biała. To w przypadku zamknięcia trasy w kierunku Nowego Targu. Jeżeli chodzi o kierunek w stronę Krakowa, to kierowcy na węźle Skomielna Biała będą kierowani na drogę krajową numer 28, a następnie drogą wojewódzką 968 pojadą do węzła Lubień.

W ramach prac serwisowych sprawdzimy systemy oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, klimatyzacji, monitoringu, a także czujniki, nagłośnienie i łączność - dodaje Kacper Michna

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Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój, której częścią jest tunel kosztowała ponad 2,5 miliarda złotych. Każda z dwóch nitek tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny. Tunel prowadzi pod masywem Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Ma ponad 2 kilometry długości. Samochody jeżdżą nim od jesieni 2022 roku.

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