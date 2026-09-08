54-latek miał zlecić zabójstwo kilku osób? Mężczyzna jest w areszcie

54-letni mieszkaniec województwa śląskiego od grudnia zeszłego roku do lipca tego roku nakłaniał mężczyznę związanego w przeszłości z grupami przestępczymi na terenie Śląska do zabicia kilku osób. Jak ustalili śledczy, początkowo zlecenie miało obejmować zastraszenie byłej żony poprzez zagrożenie jej ciężkim uszkodzeniem ciała, a także pozbawienie życia sędziego, policjantów i członka rodziny byłej żony, któremu podejrzany chciał spalić dom. Za wszystkie te czyny 54-latek miał zapłacić swojemu zleceniobiorcy. Motywem miała być zemsta na byłej żonie. W tle był też konflikt o opiekę nad dzieckiem.

W wyniku kilkumiesięcznej bardzo intensywnej i czasochłonnej pracy funkcjonariuszy CBŚP w Nowym Sączu, prowadzonej pod nadzorem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, 54-latek został zatrzymany. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty zbrodni i występków na szkodę ustalonych pokrzywdzonych, polegających na nakłanianiu do zabójstwa, w tym także nakłaniania do spowodowania pożaru domu wraz ze znajdującym się w nim pokrzywdzonym, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała i zniszczenia mienia – informuje Justyna Rataj – Mykietyn, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

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Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.