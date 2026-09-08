Ośmiolatek wypadł z okna bloku w Nowym Sączu. Chłopak trafił do szpitala

Dariusz Ryś
2026-09-08 11:58

Groźny wypadek na osiedlu Millenium w Nowym Sączu. Z okna jednego z bloków wypadł 8 letni chłopiec. Na szczęście wysokość nie była duża, bo było to pierwsze piętro. Chłopak trafił do szpitala, ale już wiadomo, że jego życiu czy zdrowiu nic nie zagraża.

Wejście do Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. O wypadku ośmiolatka przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek wieczorem. Około godziny 17:30 policjanci dostali niepokojące zdarzenie, z którego wynikało, że w jednym z bloków na osiedlu Millenium w Nowym Sączu chłopiec spadł z pierwszego piętra.

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Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec wypadł z okna pierwszego piętra, gdy opierał się o moskitierę okienną i w chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywał sam. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe - mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

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8 – letni chłopiec do szpitala trafił przytomny. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą teraz ustalać policjanci.

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