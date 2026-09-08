Ośmiolatek wypadł z okna bloku w Nowym Sączu. Chłopak trafił do szpitala

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek wieczorem. Około godziny 17:30 policjanci dostali niepokojące zdarzenie, z którego wynikało, że w jednym z bloków na osiedlu Millenium w Nowym Sączu chłopiec spadł z pierwszego piętra.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec wypadł z okna pierwszego piętra, gdy opierał się o moskitierę okienną i w chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywał sam. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe - mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu
8 – letni chłopiec do szpitala trafił przytomny. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą teraz ustalać policjanci.
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