Krynicka Grupa GOPR podsumowała wakacje

Podczas minionych wakacji ratownicy Krynickiej Grupy GOPR zanotowali dwa razy więcej interwencji niż rok temu o tej samej porze. Blisko połowa działań dotyczyła wypadków z udziałem turystów, którzy poruszali się pieszo. Najczęściej były to urazy kończyn. Prawie 30 wypadków dotyczyło rowerzystów. W tym roku w sezonie letnim fanów dwóch kółek można było w górach spotkać bardzo często. 20 razy ratownicy prowadzili działania poszukiwawcze na zlecenie Policji i Straży Pożarnej. Czterokrotnie do akcji angażowano psy do poszukiwania zaginionych.

W przypadku wielu akcji GOPR współpracował z Pogotowiem Ratunkowym. W jednym przypadku konieczne było wsparcie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.