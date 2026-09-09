Krynicka Grupa GOPR podsumowała wakacje

Michał Rejduch
2026-09-09 7:11

To były trudne dwa miesiące pełne ciężkiej pracy. Ratownicy Krynickiej Grupy GOPR podsumowali wakacje. Łącznie przez dwa miesiące interweniowali oni 90 razy.

Samochód Krynickiej Grupy GOPR
Autor: Michał Rejduch Samochód Krynickiej Grupy GOPR

Podczas minionych wakacji ratownicy Krynickiej Grupy GOPR zanotowali dwa razy więcej interwencji niż rok temu o tej samej porze. Blisko połowa działań dotyczyła wypadków z udziałem turystów, którzy poruszali się pieszo. Najczęściej były to urazy kończyn. Prawie 30 wypadków dotyczyło rowerzystów. W tym roku w sezonie letnim fanów dwóch kółek można było w górach spotkać bardzo często. 20 razy ratownicy prowadzili działania poszukiwawcze na zlecenie Policji i Straży Pożarnej. Czterokrotnie do akcji angażowano psy do poszukiwania zaginionych.

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W przypadku wielu akcji GOPR współpracował z Pogotowiem Ratunkowym. W jednym przypadku konieczne było wsparcie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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