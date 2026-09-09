Jest ładniej, taniej i ekologicznie. Szkoły w gminie Chełmiec zmieniają swój wygląd

W ramach remontu ocieplono ściany budynku szkoły oraz dach, wymieniono okna i pokrycie dachowe. Fachowcy zabrali się też za salę gimnastyczną, gdzie pomalowano elewację oraz wymieniono pokrycie dachowe. Wyremontowano też schody zewnętrzne.

Gmina Chełmiec leży wśród pięknych krajobrazów. Piątkowa jest tego bardzo dobrym przykładem. Otoczenie szkoły i pobliskie widoki pokazują, jak piękne mamy tutaj tereny – mówi Stanisław Kuzak wójt Chełmca.

Prace remontowe w szkole podstawowej w Piątkowej kosztowały prawie 2,5 miliona złotych.

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Szkoła w Piątkowej jest już kolejną na terenie gminy Chełmiec, gdzie w ostatnim czasie przeprowadzono remonty. Termomodernizację przeszła już szkoła w Januszowej, gdzie między innymi wymieniono pokrycie dachu, częściowo stolarkę okienną, a także ocieplono ściany. Na szkolnym budynku w Januszowej zamontowano też panele fotowoltaiczne. Prace kosztowały ponad milion złotych.

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Podobne roboty trwają też w szkole podstawowej w Świniarsku. Tam remontowana jest sala gimnastyczna. Prace kosztują tam ponad 2 miliony złotych. Obejmują między innymi termomodernizację budynku, wymianę dachu i stolarki oraz remont posadzki sportowej.

Dzieci i młodzież są naszą przyszłością, dlatego inwestycje w szkoły i ich otoczenie traktujemy jako jedne z najważniejszych zadań gminy – dodaje wójt Stanisław Kuzak

Duże zmiany czekają też uczniów szkoły podstawowej w Rdziostowie, którzy jeszcze w tym roku szkolnym będą mogli korzystać z nowo wybudowanego obiektu sportowego. Do tej pory ta szkoła nie miała własnej sali gimnastycznej.

Gmina Chełmiec zarządza w sumie 14 szkołami podstawowymi. Do tego dochodzą jeszcze hale sportowe, sale gimnastyczne, orliki oraz inne boiska sportowe.

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