MPK kupi 18 nowych, ekologicznych autobusów

Na dostarczenie autobusów do Nowego Sącza firma będzie mieć cały rok. Na ulice mają one wyjechać dopiero jesienią przyszłego roku. Autobusy będą wyposażone w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, klimatyzację czy gniazda USB. Pojazdy mają mieć długość około 12 metrów i będą spełniać najwyższe normy emisji spalin.

W tych autobusach będzie już instalowany nowy cały system, czyli nowe komputery, nowe kasowniki, nowe tablice. W przyszłym roku, we wrześniu, najpóźniej w październiku, te 18 autobusów powinno się w naszej firmie znaleźć – powiedział nam prezes MPK Nowy Sącz, Jerzy Leszczyński.

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Pieniądze na zakup autobusów mają pochodzić z dofinansowania z unijnych funduszy, które MPK otrzymało w ramach projektu „Rozwój transportu miejskiego w Sądeckim Obszarze Funkcjonalnym”. Przeznaczono na niego ponad 54 miliony złotych. Część z tych pieniędzy pójdzie na wymianę systemu informacji pasażerskiej. W autobusach mają pojawić się nowe interaktywne tablice, kasowniki oraz aplikacja, a także serwery w bazie MPK i system informatyczny do zarządzania flotą. Na przystankach istniejące tablice interaktywne mają być zastąpione nowymi. Pojawią się także one na takich przystankach, na których do tej pory ich nie było.