MPK kupi 18 nowych, ekologicznych autobusów

Michał Rejduch
2026-09-11 10:00

Nowe autobusy zasilane gazem CNG kupi nowosądeckie MPK. Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg. Firma, która wygra ma, dostarczyć do miasta 18 nowych pojazdów.

Fragment autobusu z napisem Jeżdżę na CNG i jestem eko. O nowych pojazdach MPK przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Michał Rejduch Autobus MPK Nowy Sącz

Na dostarczenie autobusów do Nowego Sącza firma będzie mieć cały rok. Na ulice mają one wyjechać dopiero jesienią przyszłego roku. Autobusy będą wyposażone w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, klimatyzację czy gniazda USB. Pojazdy mają mieć długość około 12 metrów i będą spełniać najwyższe normy emisji spalin.

Polecany artykuł:

W tych autobusach będzie już instalowany nowy cały system, czyli nowe komputery, nowe kasowniki, nowe tablice. W przyszłym roku, we wrześniu, najpóźniej w październiku, te 18 autobusów powinno się w naszej firmie znaleźć – powiedział nam prezes MPK Nowy Sącz, Jerzy Leszczyński.

Polecany artykuł:

Pieniądze na zakup autobusów mają pochodzić z dofinansowania z unijnych funduszy, które MPK otrzymało w ramach projektu „Rozwój transportu miejskiego w Sądeckim Obszarze Funkcjonalnym”. Przeznaczono na niego ponad 54 miliony złotych. Część z tych pieniędzy pójdzie na wymianę systemu informacji pasażerskiej. W autobusach mają pojawić się nowe interaktywne tablice, kasowniki oraz aplikacja, a także serwery w bazie MPK i system informatyczny do zarządzania flotą. Na przystankach istniejące tablice interaktywne mają być zastąpione nowymi. Pojawią się także one na takich przystankach, na których do tej pory ich nie było.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News
Sądecka Jesień Kulturalna 2026
Galeria zdjęć 11
MPK
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz