To może być trudny dzień na kolei. W piątek możliwe duże opóźnienia pociągów

Zapowiadana akcja będzie polegać na zwalnianiu pociągów do prędkości 20 kilometrów na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. W naszym regionie takich przejazdów jest bardzo dużo. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że pociągi będą przyjeżdżać mocno opóźnione, a czas podróży może znacznie się wydłużyć. Dotyczy to zarówno składów regionalnych, jak i tych dalekobieżnych, które przez nasz region przejeżdżają.

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Z uwagi na dynamiczny charakter utrudnień, aktualne godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulegać ciągłym zmianom. Prosimy o bieżące weryfikowanie statusu pociągów przed wyjściem z domu w aplikacji Portal Pasażera, na wyświetlaczach stacyjnych oraz w kanałach informacyjnych przewoźników - informują Koleje Małopolskie

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Koleje Małopolskie przypominają też, że w mediach społecznościowych działa profil przewoźnika pod hasłem Info KMŁ. To miejsce, w którym publikowane są najważniejsze komunikaty dotyczące sytuacji na trasach kolejowych i autobusowych, które spółka Koleje Małopolskie obsługuje.

Na profilu Info KMŁ można znaleźć informacje o opóźnieniach pociągów oraz autobusów, utrudnieniach i zmianach w kursach, a także informacje o odwołanych lub skróconych połączeniach czy o uruchomieniu komunikacji zastępczej.

Ogólnopolski protest maszynistów zorganizowano po katastrofie pociągu, do której doszło w środę na przejeździe drogowo – kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Jedna osoba zginęła. Była to pasażerka pociągu. Maszyniści w ten sposób domagają się zwiększenia bezpieczeństwa w takich właśnie miejscach. Akcja maszynistów ma się zacząć po północy z czwartku na piątek i ma trwać 24 godziny.

W tym dniu, czyli 11 września będzie obowiązywać wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich z wyłączeniem pociągów kategorii EIP - poinformowała w mediach społecznościowych spółka Przewozy Regionalne

Jest jednak duża szansa, że protest potrwa krócej, bo do godziny 12:00. Takie informacje pojawiły się po spotkaniu związkowców z ministrem infrastruktury. Jeżeli tak się stanie, to po południu pociągi powinny już kursować zgodnie z rozkładami jazdy.

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