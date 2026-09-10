Będzie remont ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu

To będzie pierwszy taki remont od lat. Nowy Sącz zapowiada prace na całym odcinku ulicy Pieczkowskiego. Wymieniony zostanie tam asfalt na całej długości ulicy od skrzyżowania z Nowowiśnicką do skrzyżowania z ulicą Barską.

Jesteśmy już po przetargu, sprawdzamy dokumenty, wkrótce podpisanie umowy, także myślę, że to będzie jeszcze we wrześniu. Pewnie prace spokojnie mogą się zacząć pod koniec września lub na początku października. Remont to będzie kwestia dosyć szybkich działań. Chciałbym oczywiście całość zamknąć w tym roku. Mam nadzieję, że uda się to do końca listopada – mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

W przyszłości na skrzyżowaniu ulic Nowowiśnickiej i Pieczkowskiego pojawi się rondo. Ma ono być częścią obwodnicy Nowego Sącza, która wyprowadzi ruch z ulicy Prażmowskiego i połączy się z tak zwanym dzikim rondem przy ul. Pierwszej Brygady.