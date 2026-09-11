W wielki plac budowy zamieniło się Wielopole. Powstaje tam miejsce, które połączy pokolenia

Największym obiektem będzie Dzienny Dom Seniora, w którym znajdzie się miejsce dla 30 osób. Obok DDS powstaje też świetlica osiedlowa. Wokół tych budynków zaplanowano też miejsca do rekreacji i wypoczynku. Będzie tam między innymi zadaszona wiata czy specjalna strefa ciszy. Całość ma być gotowa do końca tego roku.

To jednak nie koniec zmian w Wielopolu, bo obok Dziennego Domu Seniora i świetlicy powstaje tam też plac zabaw, siłownia. oraz tor rowerowy typu pumptrack. Nowy wygląd dostało też boisko sportowe, które tam się znajduje. Między innymi pojawiła się sztuczna nawierzchnia, wymieniono bramki oraz piłkochwyty. Jest też nowe ogrodzenie.

Dzięki tym inwestycjom Wielopole zyska kompleksowe miejsce do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców w każdym wieku. To będzie centrum wsi, które łączy wszystkie pokolenia – dodaje wójt Stanisław Kuzak

Budowa toru rowerowego kosztowała ponad 460 tysięcy złotych. Park ma w sumie 425 metrów kwadratowych. Z toru już można korzystać. Natomiast przebudowa boiska sportowego kosztowała prawie 900 tysięcy złotych. Z tego obiektu także można już korzystać.

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