Jak nie zgubić się w lesie? Sądeccy policjanci mają kilka rad dla grzybiarzy

Dariusz Ryś
2026-09-12 12:37

Sezon na grzyby w Sądeckich lasach nabiera tempa. Fanów tych przysmaków nie brakuje. Szczególnie w pogodne dni. Nie wszyscy jednak znają las, do którego się wybierają lub przeceniają swoje możliwości. Dlatego trzeba uważać. Nie tylko na to, co wrzucamy do koszyka, ale też żeby nie stracić orientacji i nie zgubić drogi do domu.

Duży grzyb z ciemnobrązowym kapeluszem w ściółce leśnej. O zasadach bezpieczeństwa grzybiarzy czytaj w Eska Nowy-Sącz.
Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Policjanci radzą, żeby na grzybobranie zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy, latarkę oraz elementy odblaskowe. Taki zestaw w momencie zagubienia się czy podczas ewentualnej akcji poszukiwawczej może bardzo się przydać.

Na grzyby wychodźmy też wczesną porą. Gdy wybieramy się do lasu na dłużej, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia. Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami, bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Polecany artykuł:

Jeśli do lasu wybieramy się z innymi osobami, to nie oddalajmy się od nich. Bądźmy z nimi w kontakcie wzrokowym. Kontrolujmy i zapamiętujmy nietypowe punkty czy elementy charakterystyczne w danym terenie. Dzięki temu bez problemu znajdziemy drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś z bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmuj służby. Z kolei, jeśli sam zabłądzisz w lesie, zadzwoń na numer alarmowy, postaraj się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na szybsze odnalezienie - dodaje Aneta Izworska

Tak obecnie wyglądają bohaterowie Rancza. Rozpoznaj ich po zdjęciu - QUIZ
Pytanie 1 z 11
Kim jest kobieta ze zdjęcia?
Ranczo. Zosia wróci z przytupem. Marta Dąbrowska zdradziła, co się wydarzy?

Kiedy odnajdziemy drogę do domu, powiadommy służby, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czas i zaangażowanie wszystkich osób, które będą brały udział w poszukiwaniach.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!