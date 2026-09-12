Jak nie zgubić się w lesie? Sądeccy policjanci mają kilka rad dla grzybiarzy

Policjanci radzą, żeby na grzybobranie zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy, latarkę oraz elementy odblaskowe. Taki zestaw w momencie zagubienia się czy podczas ewentualnej akcji poszukiwawczej może bardzo się przydać.

Na grzyby wychodźmy też wczesną porą. Gdy wybieramy się do lasu na dłużej, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia. Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami, bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Jeśli do lasu wybieramy się z innymi osobami, to nie oddalajmy się od nich. Bądźmy z nimi w kontakcie wzrokowym. Kontrolujmy i zapamiętujmy nietypowe punkty czy elementy charakterystyczne w danym terenie. Dzięki temu bez problemu znajdziemy drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś z bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmuj służby. Z kolei, jeśli sam zabłądzisz w lesie, zadzwoń na numer alarmowy, postaraj się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na szybsze odnalezienie - dodaje Aneta Izworska

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Kiedy odnajdziemy drogę do domu, powiadommy służby, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czas i zaangażowanie wszystkich osób, które będą brały udział w poszukiwaniach.

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